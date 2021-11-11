1字之差遭出征！「這家公司」被瑪莎富少害慘　冤喊：我不是百桂

▲百佳食品慘淪背鍋俠被搞錯對象的網友狂罵。（圖／翻攝自Facebook／百佳食品）

實習記者黃品臻／綜合報導

瑪莎拉蒂3惡煞因行車糾紛，把台中18歲男大生打到顱內出血昏迷，引發全民激憤。施暴者身分紛紛被起底，動手主嫌張姓男子是彰化溪湖「百桂」食品廠小開，不少網友怒出征百桂，不過卻有網友似乎太過激動搞錯對象，把怒氣出在「百佳」食品，讓百佳在粉專喊冤，「真的很無奈！我們是百『佳』食品，不是百『桂』！」

「瑪莎富少」張姓主嫌是彰化知名食品廠「百桂食品」的富二代，事發後食品廠的臉書粉專遭到網友灌爆，一度關閉帳號，今（11）日稍早又重啟臉書，發表道歉聲明。

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但明明食品公司為「百桂」，卻有網友太過憤怒搞錯店家，紛紛到和他有一字之差、同樣在販售堅果的「百佳」食品謾罵，讓百佳非常無奈，今日上午急忙在臉書粉專發文澄清，「哈囉各位朋友們，請看清楚店名再來留言，我們是百『佳』食品，不是百『桂』！！，各位酸民還沒搞清楚狀況就來罵我們，我們從半夜就一直收到訊息被攻擊！整晚難眠....我們真的很無奈。」

網友們也紛紛留言表示，「躺著也中槍」、「被誤會沒關係，免費宣傳以後說不定會有轉單效應」、「最大苦主」、「人在家中坐鍋從天上来」、「莫名其妙的紅了，請支持百佳食品，好吃」、「幫忙澄清！嘎油嘎油！」、「趕快趁機宣傳，然後切割百桂，祝生意興隆啦」。

此外，百佳食品的Google評論也遭攻擊，網友們見狀也趕忙來幫忙「補血」5星，「幫回血一下，睜大眼睛看啊，百佳不是『百桂』」、「有給一顆星的要刪文，不然對『百佳食品』傷害很大，先搞清楚傷人的是『百桂食品』二少，不是百佳，幫補血」。

▲網友幫忙百佳食品「補血」5星。（圖／翻攝自Google評論）