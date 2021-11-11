管中閔稱打死不回政治圈　柯文哲：「卡管」太可怕、影響心情

記者袁茵／台北報導

台灣大學校長管中閔於2019年1月上任，日前宣布任期屆滿後將不爭取續任，接下來會請主任秘書啟動新校長遴選作業。過去被建議可以參與台大校長遴選的台北市長柯文哲11日與管中閔同台，被問到為什麼管中閔打死不回政治圈？柯文哲直言，當年「卡管」事件實在太可怕了。

▲台大校長管中閔（左）與台北市長柯文哲（右）視察「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲11日上午10時赴台灣大學與台大校長管中閔一同視察「水圳意象重現暨人行景觀美化工程」，管中閔先於9時50分左右到場，針對不續任後的下一步規劃？2023年1月卸任之後會不會回政治圈？管中閔表示，就變成一般教授，「打死不（回）來（政治圈）。」

媒體追問，倘若被柯文哲找回政治圈呢？管中閔仍說，「已經說了打死不來，就打死不來。」

▲台大校長管中閔。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲曾被台北市議員秦慧珠建議可選台大校長，當時柯文哲笑稱「考慮看看」，管中閔被問及此事時回應，自己沒有意見，這是遴選委員會的事情，與台大現任校長無關。

柯文哲會後接受媒體聯訪時，針對當時稱可以考慮看看選台大校長一事，他表示，「哈哈哈！那是在開玩笑，不要當真。」

關於管中閔不續任後，是否會招攬對方入民眾黨？柯文哲笑答，「他現在還是學術界人士，不要鬧了！」

至於管中閔稱「打死不回政治圈」？柯文哲認為，當年「卡管事件」對管中閔來講，實在是太可怕了，當然影響到了管中閔的心情，但管中閔不回政治圈是對方個人的選擇。