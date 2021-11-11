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簡舒培爆：柯文哲假日跑民眾黨行程　前隨扈竟報「北市差旅費」

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

獲台北市長柯文哲倚重、跟隨柯文哲6年的貼身隨扈陳文鐘9日被爆出調職內幕，是因為「撈過界」，常常將行程「雙頭報帳」。台北市議員簡舒培11日再爆，陳文鐘出差時間都在假日，24筆差旅費報支中，有20筆在假日，更有15筆是在柯文哲當日無公開行程或非在北市行程，卻申請了差旅費。

陳文鐘9日被週刊爆出，日前悄悄被調職到大安分局出任行政組長，而內幕為柯文哲收到陳文鐘「撈過界」、操守不佳的檢舉，曾於柯文哲出書時，拿企業老闆回送的公關書以優惠價格在活動現場賣給粉絲，且幫忙柯文哲訂外縣市高鐵票時，不僅刷自己的信用卡賺紅利，還常常高鐵行程「雙頭報帳」，除了向民眾黨核銷，又以市長勤務名義拿去警局報帳，恐有觸法之虞。

柯文哲11日赴台北市議會備詢，台北市議員簡舒培表示，根據市長隨扈國內差旅費報支申報，陳文鐘於2016年至2020年申請次數24次，總金額6萬6963元，相較於另外3名隨扈，申報金額最多且最高。

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料圖／記者林敬旻攝）

簡舒培指出，陳文鐘幾乎週六、日都輪休，但對方報出差旅費的24筆之中，有20筆都在週六、日，「你（柯文哲）知道嗎？」只見柯文哲搖頭，讓簡舒培痛批，「你不知道？那別人向你檢舉去查，還要我幫你查？」而柯文哲則說「你愛查就給你查。」

簡舒培質疑，柯文哲過去說過總統蔡英文身邊很多人貪污，現在有人檢舉柯文哲隨扈操守不佳，柯文哲竟然沒有去查。柯文哲回擊，「被指控的人都還圍在蔡英文旁邊，我是只要有問題的就調走。」

簡舒培再爆，這20筆差旅費裡面，有很多都不是柯文哲的公開行程，或柯文哲不在台北市的行程，但陳文鐘卻全數申請差旅費，「明明你沒行程，為什麼他還報差旅費？甚至去住宿？」

只見2019年7月28日柯文哲無市政公開行程，但陳文鐘報了2030元的交通費及雜費，當天柯文哲卻是到雲林參加民眾黨的黨政行程，簡舒培痛批，柯文哲為了黨政出訪，結果報台北市的差旅費。柯文哲說明，市長有個人行程，但隨扈基於保護理由還是要跟。

簡舒培表示，其他市長也有個人行程，但差旅費都是市長或黨政自己買單，維安為了市長個人行程，卻用納稅人的錢買單。柯文哲則說，總統蔡英文去替前立委陳柏惟站台時，國安系統出動是蔡英文自己買單嗎？

另外，根據北市府警察局首長安全警衛派遣及執勤作業要點，安全警衛執勤應注意事項，勤務人員攜帶應勤槍械及裝備， 應依勤務執行規定，於服勤起、迄時間登記領用與繳回。簡舒培提及，但陳文鐘2019年7月28日卻沒有攜帶槍械，這樣要怎麼保護市長？要不要感謝議員抓弊、抓出柯文哲身邊可能涉嫌貪污的人？

面對柯文哲說要給北市警察局長楊源明調查，簡舒培要求，應送入廉政調查，調查支領差旅費是否有不實，並撤回安全警衛人員獎勵，「你真是寬以待己耶！你是不是有很多的秘密，因為陳文鐘跟了你6年，你見了很多的人，陳文鐘都知道，所以不敢去查？」

最後，柯文哲強調，該辦就辦，警察局是督察系統，反正查就對了，「蔡英文如果週三去民進黨開中常會，那兩個小時是民進黨買單的嗎？一樣啦！」

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