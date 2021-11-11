新娘和前男友「深情擁抱」忍不住哭了　新郎被晾一旁尷尬炸

記者吳美依／綜合報導

外國社群媒體近日流傳一段影片，一對新人在婚禮上向賓客致意，此時女方的男友卻走上前來，給新娘最後一次深情擁抱，2人當場親密地寒暄起來，把新郎晾在一旁，表情故作鎮定卻難掩怒火，尷尬過程都被賓客捕捉下來。

影片中，前男友逕自走向新娘，張開雙臂緊緊擁抱，還溫柔低頭，在女方耳邊低語，甚至連原本肩上的包包都差點掉了，也讓新娘激動落淚。與此同時，新郎手足無措地站在一旁，眼神都不知道該往哪裡看，最後才勉強擠出一絲笑容，和妻子的前任擁抱。

▲新娘在婚禮上與前男友深情擁抱，新郎一臉不悅且尷尬。（圖／翻攝自YouTube／abi hadi shooting）



這場婚禮被認為發生在印尼，但日期不詳，經賓客拍攝並且上傳至TikTok後，在短短3天內累計300多萬次觀看，並且又被分享至其他平台。

網友們紛紛留言表示，「可憐的新郎」、「根本不用邀請前男友來吧，只會把氣氛搞僵」、「都什麼時代了，即使觀念再開放，人家結婚也該避諱吧」、「是不是在宣戰啊？」但也有人認為，新郎才是真正抱得美人歸的人，不必在乎妻子的過去。

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