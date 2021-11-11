杜特蒂長女震撼退黨！外界狂猜「要選總統了」　參選最後期限曝光

▲薩拉是否投入菲律賓2022年總統大選，引發各界關注。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）於9日宣布，不會競選連任納卯市（Davao）市長，今（11）日又驚爆退出自己在2018年創立的HNP黨（Hugpong ng Pagbabago）。她是否將如外界預期，趕在11月15日最後期限之前，投入2022年總統大選，再度引發揣測。

《拉普勒新聞網》（Rappler）報導，HNP秘書長羅薩里奧（Anthony del Rosario）發布聲明證實，薩拉11日上午正式請辭黨主席，「雖然我們為她的請辭感到難過，但仍希望她未來的計劃一切順利。」

薩拉也致信黨員們表示，「我在此懷著深刻悲傷，向我們深愛的政黨提交辭呈。我的支持心意將一直與你們同在，而我也將永遠感謝你們教會我的一切。」

▲薩拉的政壇動向引發矚目。（圖／路透）



薩拉是目前民調呼聲最高的總統參選人，儘管直到上月總統候選人登記截止前，都還沒登記參選，但到本月15日前，她仍有機會替補，成為明年菲國總統大選的候選人。

菲國眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）是薩拉的長期盟友，她向媒體透露，薩拉「一開始就想當總統」，近來所有政治動態也顯示正邁向總統選戰，「副總統絕非她的選項。挑選副手對她不成問題。」

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