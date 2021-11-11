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沈智慧捲不適任爭議爆哭　街舞協會再控6罪狀

▲▼中華民國街舞運動協會舉辦「中華民國街舞運動協會爭議事件說明」記者會 協會副理事長徐立剛 祕書長吳泳鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲街舞協會理事們舉行記者會控訴沈智慧6爭議。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前立委沈智慧擔任街舞運動協會理事長，在臉書廣邀藍營政治人物跳街舞遭酸「會動的長輩圖」，又被爆逾2年未召開理事會，街舞協會憤而向內政部連署要求撤換理事長職務，讓沈智慧淚崩痛哭。街舞協會9位理事11日舉行記者會，公開沈智慧6大爭議事項，呼籲內政部及體育署徹查相關案件，還給街舞運動發展一個清新、正向的環境。

街舞運動協會秘書長吳泳鋒痛批，沈智慧過去2年從沒召開理事會，擅自決定加入國標舞的「中華民國體育運動舞蹈總會」，擅自修改已報教育部核准「全國中正盃街舞錦標賽」競賽規程，硬生生把學生錦標賽改成獎金賽，方便為她政治服務，還私自發包給喜歡的舞蹈教室。

吳泳鋒表示，沈智慧違反《人團法》理事不得擔任秘書處工作人員的規定，直接任命她的人擔任理事、擔任副秘書長，架空原秘書處外，又向開戶銀行謊稱文件遺失，私下變更印鑑領用新存摺，涉嫌背信及公益侵占，還向內政部謊稱文件遺失，申請補發「設立登記證」和「當選證書」，涉嫌使公務人員登載不實。

街舞運動協會副理事長徐立剛則說，去年底國民黨黃復興黨部舉辦活動，沈智慧請他找街舞老師去表演，這點他覺得蠻OK的，但是她要求募集街舞老師編「萊豬舞」，陪她上街反萊豬，這就不OK。

▲▼中華民國街舞運動協會舉辦「中華民國街舞運動協會爭議事件說明」記者會 協會副理事長徐立剛 祕書長吳泳鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼中華民國街舞運動協會舉辦「中華民國街舞運動協會爭議事件說明」記者會 協會副理事長徐立剛 祕書長吳泳鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

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