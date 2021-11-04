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藍營街舞片挨批　沈智慧痛哭：我快瘋了！別再傷害我了

▲▼藍營拍街舞影片惹議，沈智慧出面回應時落淚。（圖／記者楊蕓攝）

▲藍營拍街舞影片惹議，沈智慧出面回應時落淚。（圖／記者楊蕓攝）

記者黃巈禾／台北報導

身兼街舞運動協會理事長的國民黨前立委沈智慧在臉書分享國民黨政治人物宣傳影片，引發討論。街舞運動協會副會長徐立剛表示，不贊成比賽要拍這種宣傳片。對此，沈智慧4日出面回應一度激動落淚，「我真的快瘋了」。

對於街舞宣傳影片挨批政治化，沈智慧表示，這是見仁見智的問題，有正式的宣傳影帶已經在YOUTUBE，而她臉書的影片是長輩們拍一下表示支持。

一旁的國民黨立委陳玉珍表示，政治人物願意一起投入、鼓勵運動，是非常正面、值得鼓勵的事情，平常專注在問政，雖然舞跳得不好，但這是他們的心意，請大家多多鼓勵。

沈智慧說，辦中正盃，加上它能成為指定比賽，是經過2年的努力，包含陳玉珍、林奕華、洪孟楷、蔣萬安都無數次給予支持與肯定，最後體育署核定中正盃和指定盃街舞大賽，經費只有10萬，這是教育體制下的一個活動，你想10萬怎麼做呢？她四處張羅3、400萬預算，政治人物是她找的，他們給她很多支持，包括提供選手獎金、預算。

沈智慧強調，若沒這幾位委員積極協調、中華民國舞蹈總會的支持，無法取得體育組織資格，因為他們只是協會，還沒拿到國家所認定的體育組織，也希望街舞從次文化走到校園體制，愛護街舞的人此時此刻共襄盛舉吧！很多事情不足為外人道。

沈智慧提到，這兩天到台中青年高中，因為有相關的科，希望得到支持，剛剛拿到該校公文，也拿到黎明技術學校公文，願意給予這次街舞比賽優秀選手免試升學或加分，同時對前三名，都給予獎學金。

沈智慧一度激動落淚，她表示，雖然經費還差30萬，「我這幾天，努力到…快瘋，找個地方還被拒絕，我真的快瘋了，做街舞有錯嗎？政治人物做事有錯嗎？我真的要說，徐立剛，你是街舞圈的孩子，真的不要再這樣把你自己給玩完了，你要我公布你的錄音帶嗎？真的，夠了，我們一起為街舞來努力，真的不要這樣惡搞了！我今天請老師來，我不會跳啊，沒有錯啊！我請黎明技術學校跳舞的老師專程教我，我找我的姐妹淘，我們開始從今天練起，終於有一天我練好，好不好」。

「全民瘋街舞不行嗎？」沈智慧說，有一位爸爸打電話說，想跟女兒一起跳街舞，希望明年可以辦親子組，「我說好，我錯了，我錯了」，愛街舞不分年齡，不分政治，不分政治人物和商人，不分藍綠，大家一起努力好不好，「不要再用有色眼光看我了，我只是一個普通的人，不是現任立委，我也不是有錢的立委，以前到現在，我努力了，我盡力了，真的不要再傷害我」。

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