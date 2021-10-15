直擊／國民黨內外夾攻批蘇貞昌　婦團繞行立院抗議「蘇草包下台」

▲抗議群眾被重重拒馬擋下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因不滿行政院長蘇貞昌日前公開批評國民黨立委鄭麗文「袂見笑（台語：不要臉）」，國民黨15日號召婦女團體前往立法院抗議，立法院一早祭出重重警力戒備，國民黨前立委沈智慧、國民黨前青年團總會長田方倫上午率領群眾繞行立法院抗議，高呼口號「蘇草包下台」、「蘇貞昌道歉」；另一方面，國民黨立委也在國是論壇期間，逐一上台發言痛罵蘇貞昌，但蘇揆僅低頭閱讀資料。

鄭麗文日前質詢蘇貞昌時，嗆蘇貞昌「第一個投降」，蘇貞昌則回擊「袂見笑（台語：不要臉）」，雙方爆發激烈爭執，國民黨團事後批評蘇揆失格，應該道歉並揚言提告。立法院今天再度邀請蘇貞昌進行施政總質詢，蘇貞昌為避開上午8點集結的抗議群眾，今天上午7點56分提早抵達立法院，讓抗議民眾撲空。

隨後，沈智慧、田方倫等人率領婦女團體繞行立法院抗議表達不滿，高舉「智慧革命」、「高雄大火46死41傷沒人負責？」、「羞辱女性道歉下台」、「髒話罵女生，可恥蘇貞昌」等標語，一邊比出倒讚手勢呼口號「蘇貞昌下台」、「蘇貞昌道歉」、「蘇草包下台」。

沈智慧表示，蘇貞昌辱罵立法委員是叛徒，站在民主、法治的立場上，蘇貞昌才是民主的叛徒和恥辱，國家如果再用這樣「知法犯法」的閣揆，台灣的民主將進入死亡期，進入獨裁時代，同時批評駐德代表謝志偉拋出「國旗吐血說」惹議，這種失格、公然侮辱國旗的外交官員也應該撤職查辦。

▲田方倫帶領抗議民眾呼口號「蘇貞昌下台」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰在國是論壇期間批評蘇貞昌，但蘇揆僅低頭看公文。（圖／記者屠惠剛攝）