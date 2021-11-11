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兒童性侵犯獲賠近5億！遭獄警「私刑正義」致癱　惡狼將釋放

▲兒童性侵犯弗萊哲將拿著天價賠償金過日子。

實習記者黃品臻／綜合報導

美國俄亥俄州21歲兒童性犯罪者弗萊徹（Seth Fletcher），去年在監獄服刑遭獄警虐待、暴力相向，導致他脊髓損傷、受重傷癱瘓，最後獲賠1750萬美元（約新台幣4億8千萬元）並將獲釋。

綜合外媒報導，弗萊徹去年在獄中服刑接受脫衣檢查時，獄警諾克斯（Dustin Knox）和科伊（Christopher Coy）在他身上發現一根香菸，懷疑裡面藏有毒品，他們將弗萊徹戴上手銬並送進隔離牢房，而科伊則將弗萊徹重摔在隔離牢房的地上。

弗萊徹反應，他的下半身失去知覺也無法移動，但獄警不理會他的傷勢，還多次把他的臉往地上重摔。弗萊徹向獄警和醫護人員求助但都無人理會，甚至他跟獄警要水喝時，獄警還直接將水倒入他的嘴巴和鼻子裡，他就這樣在隔離牢房中躺了整整一晚，直到隔天早上獄中的特約心理師來探視，才將他緊急送醫。

一名獄警奧斯本（Garrett Osbon）因為弗萊徹的訴訟辭去職務，但他卻在臉書發文炫耀，「被我摔斷鼻子的那個傢伙現在脖子斷了、癱瘓了，他們說他的臉看起來像被水泥壓過，知道我在讓他癱瘓的過程中扮演了一個小角色的感覺真好。」

弗萊徹在被動用私刑後雖被送到俄亥俄州醫療中心接受緊急脊椎手術，但胸部以下仍癱瘓，現在只能以輪椅代步。弗萊徹的律師與俄亥俄州達成和解後，本月1日在一份聲明中宣布了創紀錄的1750萬美元賠償金額。

弗萊徹18歲時因涉及未成年人的性犯罪被判處兩年徒刑，該罪行包括弗萊徹16歲女友自願錄製的影片，距離刑期結束還剩2個月。弗萊徹目前住在一處療養院，不過他的母親艾普里爾（April Jacobsen）透露拿到和解金後，會把家裡改造成無障礙空間，以便她可以在家照顧兒子。

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