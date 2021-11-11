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麻疹恐成下波大流行！2200萬人因新冠沒打疫苗　疾病傳染風險驟升

▲▼兒童接種麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球有2200萬名兒童在新冠期間錯過接種麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）10日發出警告，新冠疫情的爆發導致麻疹的醫療資源被轉移，全球也有2200萬名兒童在新冠大流行期間錯過麻疹疫苗接種，因此全球的麻疹威脅如今已變得更加嚴重，並可能在未來成為新一波的致命疫情。

綜合CNN等外媒報導，麻疹是傳染性最強的傳染病之一。在2000年前，全球每年有逾百萬人死於麻疹，其中大部分的患者是兒童，但在疫苗政策被推行後，全球麻疹死亡人數便大幅下降至每年約6萬多宗。

▲▼麻疹。（圖／翻攝自維基百科）

▲麻疹是傳染性最強的傳染病之一。（圖／翻攝自維基百科）

CDC指出，儘管數據顯示2020年的麻疹病例在經歷了2017至2019年的「全球麻疹病例復甦」後有再次下降的趨勢，但這未必是一個好消息，因為新冠疫情在2020年爆發後，全球有2200萬名兒童錯過了麻疹疫苗接種，因此全球的麻疹威脅如今已變得更加嚴重。

不少傳染病權威也指出，麻疹的疾病檢測與診斷資源被大幅轉移到新冠應對措施上，導致大量兒童未接種麻疹疫苗，讓感染風險增加，並可能導致死亡或其他併發症產生，因此他們認為，各國應在開放國門、疾病流行風險升高前立刻採取行動，否則破口很容易就會爆發疫情。

世界衛生組織（WHO）的免疫、疫苗和生物製品部長奧布萊恩（Kate O'Brien）表示，「全球麻疹疫情爆發的風險正持續上升，儘管各國盡快接種新冠疫苗至關重要，但大家不應犧牲其他的接種計劃來完成新冠免疫，否則我們的致命疾病只會從新冠換成其他感染病。」

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