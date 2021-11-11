民進黨號召客家、原民、婦女三大族群　舉行25場公投說明會

▲民進黨號召婦女、原民、客家三大族群，舉行25場公投說明會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

因應1218四項公投，民進黨總動員，副秘書長林飛帆11日率領民進黨客家發展部、原住民族事務部，以及婦女發展部一同召開記者會，宣布三個部門針對多元族群在全台各地舉辦至少25場的公投說明會，宣傳「四個不同意」。

會中邀請代表客家族群的立委湯蕙禎、黃世杰，及新埔義民廟董事長林光華、台灣客家聯盟理事長蔣絜安，代表原住民族群的立委陳瑩、伍麗華，以及代表婦女和新住民團體的立委范雲、羅美玲等共同出席。

本次記者會，民進黨號召多元族群一齊站出來，支持「四個不同意，多元族群更有力」捍衛台灣國際經貿、能源轉型與民主深化的政策。

客家族群代表林光華表示，義民爺的精神就是保鄉衛國、族群團結，而這正是現在台灣最需要的，台灣要往前走、要往前發展，就要學習祖先的精神。他強調，四個不同意，各個族群都不缺席，大家都有責任，一起讓台灣向前走。

林飛帆表示，12月18日的公投是國家發展方向的關鍵抉擇，與台美關係、能源轉型和安全，和民主投票的周延攸關。民進黨除原有的公投說明會場次外，針對多元族群，也將深入地方宣講，號召大家用「四個不同意」確保台灣發展方向不受到政黨鬥爭的拖累而倒退。

原住民族群代表、立委陳瑩表示，對於核能發電，常常聽到核能發電沒有污染、很便宜、很安全，其實這是天大的謊言，高、低階核廢料的處理，首當其衝面對的就是原住民部落，像是被點名過的蘭嶼、花蓮秀林鄉、台東達仁鄉，當地居民都群起反對，那接下來要換到哪裡？如果沒有能力處理核廢料，就不要再繼續製造核廢料。

▼民進黨副秘書長林飛帆號召婦女、原民、客家三大族群，舉行25場公投說明會。（圖／民進黨提供）



原住民族群代表、立委伍麗華指出，在蘭嶼的核廢料儲存，對蘭嶼人來說，是惡靈，是一個揮之不去夢靨，核廢料無法如期撤出蘭嶼，因為實在是找不到地方，這是全世界所面臨的問題，尤其是台灣是一個地震頻繁、斷層帶多的海島國家，對可能的核災害是零容忍，因此，不僅僅是原住民通通不同意，全體國人都要表達不同意。

婦女代表、立委范雲表示，公投四大議題就是關乎台灣外交要前進、經貿要前行、民主要深化、能源要轉型等重要國際、台灣生存的議題。她要向全國女性呼籲，女人就是應該站出來，因為我們是國家共同的主人，也是家庭重要的守護者。

新住民代表羅美玲委員表示，她跟所有的新住民朋友都非常熱愛這塊土地，也希望下一代能夠平安在這塊土地上成長。但是，對於很多新住民朋友來說，這四項公投議題太過遙遠，跟切身並沒有太多關係，所以我們有必要讓新住民朋友了解，這四大議題如何阻礙台灣未來的經貿、國際關係的發展。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，台灣的性別平等發展位居亞洲之冠，台灣的新住民人數也已經超過56萬人。蔡總統執政以來，婦女部在各地方設有婦女後援會、新住民後援會等。這次為因應公投，婦女部將廣邀後援會幹部辦理小型客廳會，與新住民與台灣姊妹們對話。

客家部主任周江杰表示，客家部將與新埔褒忠義民廟和台灣客家聯盟協會，走遍各地義民廟。以「義民護台灣」公投巡迴說明會的方式，號召客家鄕親在公投日踴躍投票，保護國家發展的方向，期盼能源轉型與國際經貿空間更開闊。

原住民族事務部主任Cemelesai 則說，原民部將在屏東縣、高雄市、南投縣、花蓮縣等地結合本黨各地的聯絡站舉辦說明會，公投是深化民主的象徵，不是讓國民黨拿來政治鬥爭的方式，舉辦說明會更期許來聽說明會的族人，都能成為種子講師，把「四個不同意、台灣更有力」的訴求傳達給族人。

民進黨指出，為了宣傳這次的公投，民進黨客家部、原民部及婦女部將舉辦至少25場的公投說明會，客家部預計在各地義民廟前舉辦說明會；原民部則是將走入原鄉；另外，婦女部也積極邀請各地的新住民團體以及婦女團體共同舉辦，呼籲各族群站出來投下四個不同意票，捍衛台灣的未來。

▼民進黨號召婦女、原民、客家三大族群，舉行25場公投說明會。（圖／民進黨提供）

