快訊／城中城46死淪危樓將強拆　陳其邁宣布「原址改建公園」

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓火警造成46死43傷，後續是否拆除也備受關注。高雄市長陳其邁今（11）日召開記者會對外宣布城中城經3大公會聯合鑑定確定為危樓，有拆除之必要，市府將會依法公告強制拆除，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

▲城中城大火釀46死，高雄市政府宣布後續將改建為公園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為保障原住戶及所有權人的居住權及財產權，所以將以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園，而在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收，抵價地及社宅基地，讓無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房屋者可以依重建造價领取救濟金；至於土地所有權人則可選擇領取現金或配在舊七賢國中。

陳其邁說，今天提出的方案有先跟地主做過一些調查，也了解他們的需求，所以是根據住民需求才提出方案，不過，區段徵收仍是草案，後續還要經過公聽會跟意願調查等程序進行。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

城中城大樓經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，建築物經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，且耐震能力之 PSERCB 評估結果，耐震初評危險度分數R=82.49分，超過危險評估60分之標準，研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範。另维生管線均已毀損不堪使用，基於公共安全，建議予以拆除。工務局將依鑑定結果，按建築法第81條及82條規定，公告強制拆除。

高雄市副市長林欽榮指出，城中城後續積極作為將採取四箭齊發，其中，危樓拆除及興建公園由工務局負責，由於拆除是因為涉及公共安全問題，已建議市長要求建管處依法行政，趕快依法發布危樓，依照程序是7天，但還要給住戶一些時間，希望至少1個月內執行拆除作業。若該計畫獲得社會認可，預計明年5月開闢公園，順利的話明年9月中旬就可開幕啟用。

▲城中城大樓將拆除，原址改建為公園。（圖／記者賴文萱攝）

都發局在災後第一時間即透過「社會住宅包租代管」，提供200餘戶物件，協助城中城住戶入住更安全更平價的居住環境。目前已有 35戶接洽租屋，9戶簽約入住。

此外，也將於方案經由社會溝通後，即展開辦理都市計畫變更，將城中城現址變更公園，為發展密集的鹽埕地區增添綠意休憩空間，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住，並將於社宅設置日照中心等社福設施以供鄰里使用以及共享青創空間。





▲高雄市副市長林欽榮說明城中城公益性跨區區段徵收方案。（圖／記者賴文萱攝）

林欽榮說，除原址興建鄰里公園外，原址周邊相鄰建築物市府亦將專案全額由市府負擔進行建築物，牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生；另規劃在相隔40公尺的七賢國中舊址臨市中路之街廓，做為公益性跨區區段微收的抵價地配地以及興建600戶社宅基地，面臨幸福川而居，區位環境更好，原有的鄰里關係仍然可以維持聯繋。

城中城土地及建物所有權人共388 人，其中有地有房者106位2%，有地房者11人估3%，有房無地者達271人估70%，由於區段徵收針對建物採重建造給予救濟，對於有房無地的所有權人較為優惠。至於土地所有權人則可以透過區段徵收選擇领取現金或領回位於七賢國中舊址的抵價地。