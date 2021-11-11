　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／城中城46死淪危樓將強拆　陳其邁宣布「原址改建公園」

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓火警造成46死43傷，後續是否拆除也備受關注。高雄市長陳其邁今（11）日召開記者會對外宣布城中城經3大公會聯合鑑定確定為危樓，有拆除之必要，市府將會依法公告強制拆除，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）

▲城中城大火釀46死，高雄市政府宣布後續將改建為公園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為保障原住戶及所有權人的居住權及財產權，所以將以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園，而在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收，抵價地及社宅基地，讓無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房屋者可以依重建造價领取救濟金；至於土地所有權人則可選擇領取現金或配在舊七賢國中。

陳其邁說，今天提出的方案有先跟地主做過一些調查，也了解他們的需求，所以是根據住民需求才提出方案，不過，區段徵收仍是草案，後續還要經過公聽會跟意願調查等程序進行。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

城中城大樓經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，建築物經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，且耐震能力之 PSERCB 評估結果，耐震初評危險度分數R=82.49分，超過危險評估60分之標準，研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範。另维生管線均已毀損不堪使用，基於公共安全，建議予以拆除。工務局將依鑑定結果，按建築法第81條及82條規定，公告強制拆除。

高雄市副市長林欽榮指出，城中城後續積極作為將採取四箭齊發，其中，危樓拆除及興建公園由工務局負責，由於拆除是因為涉及公共安全問題，已建議市長要求建管處依法行政，趕快依法發布危樓，依照程序是7天，但還要給住戶一些時間，希望至少1個月內執行拆除作業。若該計畫獲得社會認可，預計明年5月開闢公園，順利的話明年9月中旬就可開幕啟用。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲城中城大樓將拆除，原址改建為公園。（圖／記者賴文萱攝）

都發局在災後第一時間即透過「社會住宅包租代管」，提供200餘戶物件，協助城中城住戶入住更安全更平價的居住環境。目前已有 35戶接洽租屋，9戶簽約入住。

此外，也將於方案經由社會溝通後，即展開辦理都市計畫變更，將城中城現址變更公園，為發展密集的鹽埕地區增添綠意休憩空間，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住，並將於社宅設置日照中心等社福設施以供鄰里使用以及共享青創空間。

▲▼高雄市副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市副市長林欽榮說明城中城公益性跨區區段徵收方案。（圖／記者賴文萱攝）

林欽榮說，除原址興建鄰里公園外，原址周邊相鄰建築物市府亦將專案全額由市府負擔進行建築物，牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生；另規劃在相隔40公尺的七賢國中舊址臨市中路之街廓，做為公益性跨區區段微收的抵價地配地以及興建600戶社宅基地，面臨幸福川而居，區位環境更好，原有的鄰里關係仍然可以維持聯繋。

城中城土地及建物所有權人共388 人，其中有地有房者106位2%，有地房者11人估3%，有房無地者達271人估70%，由於區段徵收針對建物採重建造給予救濟，對於有房無地的所有權人較為優惠。至於土地所有權人則可以透過區段徵收選擇领取現金或領回位於七賢國中舊址的抵價地。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
關鍵5-7天！男大生母心碎：才能確定兒能否存活
陳時中出手了！嗨唱片「日期錯置」：再傳法制組處理
LIVE／瑪莎惡少爸媽「下跪道歉」！　男大生母悲痛發聲
大咖男神搭北捷！「被拍野生照」曝光
脫罩嗨唱「與會人士」身分曝！　陳時中：只認識邀約人
快訊／脫罩嗨唱影片瘋傳！陳時中親回應了
首例「高端」突破性感染！30多歲女返台確診
快訊／春節檢疫「7+7」確定鬆綁！　入境規範出爐
快訊／把男大生打重傷！瑪莎3惡煞羈押禁見
快訊／46死「城中城」確定強拆！　陳其邁：改建公園
快訊／第14輪三大疫苗　AZ最新預約人數曝
快訊／今起開放引進移工！　規範曝光
快訊／二級警戒延至11／29！　陪侍業「4條件」可開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑪莎惡少鐵板凳砸頭和解破局　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

高市府全出！城中城改建公園再造將砸1億　原地主重配地價值暴增

兒遭打進ICU！男大生母心碎曝「關鍵5-7天」：才能確定能否存活

南投仁愛鄉仁愛國中前轎車卡樹側翻　後座乘客死亡3人受傷

LIVE／瑪莎惡少爸媽雙雙「下跪道歉」！　男大生母悲痛發聲

中山高嘉義水上段休旅車翻覆　駕駛自行脫困拒絕送醫

足球教練跪蹲霸凌球員...網友貼文挨轟　校方、家長都站出來了

快訊／小擦撞把人打重傷！瑪莎拉蒂3惡煞羈押禁見

快訊／城中城46死淪危樓將強拆　陳其邁宣布「原址改建公園」

直行騎士撞上「自主待轉」阿伯　空翻一圈重摔骨折被揪出酒駕　

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

瑪莎惡少鐵板凳砸頭和解破局　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

高市府全出！城中城改建公園再造將砸1億　原地主重配地價值暴增

兒遭打進ICU！男大生母心碎曝「關鍵5-7天」：才能確定能否存活

南投仁愛鄉仁愛國中前轎車卡樹側翻　後座乘客死亡3人受傷

LIVE／瑪莎惡少爸媽雙雙「下跪道歉」！　男大生母悲痛發聲

中山高嘉義水上段休旅車翻覆　駕駛自行脫困拒絕送醫

足球教練跪蹲霸凌球員...網友貼文挨轟　校方、家長都站出來了

快訊／小擦撞把人打重傷！瑪莎拉蒂3惡煞羈押禁見

快訊／城中城46死淪危樓將強拆　陳其邁宣布「原址改建公園」

直行騎士撞上「自主待轉」阿伯　空翻一圈重摔骨折被揪出酒駕　

嗨歌第2部影片流出！陳時中：當時已鬆綁、預告後續可能有更多影片

瑪莎惡少鐵板凳砸頭和解破局　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

無罩K歌疑有女陪侍　陳時中「否認招待所」：是一家餐廳

高市府全出！城中城改建公園再造將砸1億　原地主重配地價值暴增

迪倫對決張喜凱　運彩看好富邦贏樂天

賴薇如「長瀏海消失」被剪成妹妹頭！短髮新造型曝：一個人的精彩

基隆某中學爆400名學生「已打BNT第2劑」！莊人祥：應沒太大問題

台中最貴豪辦再迎重量級人物　「重劃達人」砸1.38億進駐

北京本土+7「中石油4名員工陽性」　其中1人曾與111人開會

11歲女童遭亂倫性侵！想墮胎被教會阻撓　媽終於硬起來同意手術

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸：可能我平常管教太嚴格

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

更多熱門

相關新聞

騎士撞上「自主待轉」阿伯　重摔骨折被揪出酒駕

騎士撞上「自主待轉」阿伯　重摔骨折被揪出酒駕

昨(10)日上午，新竹縣新埔鎮一名8旬翁，騎乘機車行經一處路口，因「主動待轉」而遭左方直行騎士撞上，直行騎士疑似車速快、撞擊力大，空翻了一圈後才墜地，顏面骨折，而8旬翁與妻子也分別全身擦挫傷及骨折，經救護車送醫後，目前手術狀況穩定，於加護病房恢復觀察中。

藻礁公投通過中火恐增燒煤　顏寬恒開炮

藻礁公投通過中火恐增燒煤　顏寬恒開炮

家產遭外界質疑　顏寬恒：有證據請直接提告

家產遭外界質疑　顏寬恒：有證據請直接提告

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

高雄搶到台積電　陳其邁點名3大推手

高雄搶到台積電　陳其邁點名3大推手

關鍵字：

城中城惡火城中城陳其邁高雄城中城影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面