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直行騎士撞上「自主待轉」阿伯　空翻一圈重摔骨折被揪出酒駕　

記者陳凱力／新竹報導

昨(10)日上午，新竹縣新埔鎮一名8旬翁，騎乘機車行經一處路口，因「主動待轉」而遭左方直行騎士撞上，直行騎士疑似車速快、撞擊力大，空翻了一圈後才墜地，顏面骨折，而8旬翁與妻子也分別全身擦挫傷及骨折，經救護車送醫後，目前手術狀況穩定，於加護病房恢復觀察中。

▲直行騎士撞上主動待轉阿伯　他骨折送醫還要被移送酒駕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲直行騎士撞上待轉阿伯，空翻了一圈後才墜地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

警方表示，10日上午11時許，接獲民眾報案，新埔鎮新關路五埔段與東平路路口發生交通事故，8旬謝姓騎士騎乘機車載著7旬妻，於一處路口「自主待轉」，而從左側直行的葉姓騎士未發現待轉機車，煞車不及與之發生碰撞，雙方倒地等待救援。

謝姓騎士及其妻子全身擦挫傷及骨折、葉姓騎士顏面骨折，經救護車到場後分別送往醫院急救，手術後狀況穩定現於加護病房恢復觀察中。

▲直行騎士撞上主動待轉阿伯　他骨折送醫還要被移送酒駕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼直行騎士經酒測後發現有酒精反應，警方先依公共危險罪嫌函送。

▲直行騎士撞上主動待轉阿伯　他骨折送醫還要被移送酒駕。（圖／記者陳凱力翻攝）

經警方抽血檢測，發現葉姓騎士有酒精反應，將依公共危險罪函送法辦。新埔分局也呼籲民眾切勿酒後駕車，另行經路口請減速慢行，注意他人的未注意、小心他人的不小心，轉彎時再次確認來車，以避免發生事故。

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