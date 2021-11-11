高市府全出！城中城改建公園再造將砸1億　原地主重配地價值暴增

▲城中城大火釀46死，高雄市政府宣布後續將改建為公園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓火警造成46死43傷，高雄市長陳其邁今（11）日召開記者會對外宣布城中城經鑑定為危樓將會拆除，並提出大樓原址興建公園方案，費用由高雄市政府支出。根據初估城中城拆除、重建公園需花費6千萬，周邊建築拉皮再造計畫則需4千萬。

陳其邁說，今天提出的方案有先跟地主做過一些調查，也了解他們的需求，所以是根據住民需求才提出方案，不過，區段徵收仍是草案，後續還要經過公聽會跟意願調查等程序進行。

▼城中城改建變公園方案。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市副局長林欽榮表示，拆除是因為涉及公共安全問題，將建議市長要求建管處依法行政，趕快依法發布危樓，依照程序是7天，但希望留給住戶一些時間，因此希望至少1個月之內執行拆除作業。

至於經費部分，陳其邁表示，城中城拆除、蓋公園，約莫要6000萬，但因為還包含府北里重生再造，因此周邊7~8棟大樓也會拉皮、整修，每棟不同狀態，所需經費約700-1200萬，預估總共花費4000萬左右，這部分是市府全額專案支出。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

若該方案獲得社會認同，為保障原住戶及所有權人的居住權及財產權，高市府將以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園。而在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收抵價地及社宅基地，讓無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房無地者可以依重建造價領取救濟金，一坪11.4萬，並入住社會住宅；至於土地所有權人則可選擇領取現金或配地在舊七賢國中，並再進行都更，可獲50%容積獎勵。

城中城土地及建物所有權人共388 人，其中有地有房者106位2%，有地房者11人估3%，有房無地者達271人估70%，由於區段徵收針對建物採重建造給予救濟，對於有房無地的所有權人較為優惠。至於土地所有權人則可以透過區段徵收選擇领取現金或領回位於七賢國中舊址的抵價地。

據了解，原先城中城大樓地段一坪目前市價約40萬，但若地主選擇區段徵收，除了可選擇領取現金，重新配地在舊七賢國中後，該地區最高一坪上看177萬，土地價值更是大幅增加。

但若該公益性跨區區段徵收方案不被認可，另一個備案就是採取都市更新方式，但這涉及城中城大樓產權很複雜，時間可能就得拖很長。

▲城中城大樓將拆除，原址改建為公園。（圖／記者賴文萱攝）

高市府表示，方案經由社會溝通後，即展開辦理都市計畫變更，將城中城現址變更公園，為發展密集的鹽埕地區增添綠意休憩空間，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住，並將於社宅設置日照中心等社福設施以供鄰里使用以及共享青創空間。





▲高雄市副市長林欽榮說明城中城公益性跨區區段徵收方案。（圖／記者賴文萱攝）