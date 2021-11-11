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藍營猛攻陳時中脫口罩唱歌　王浩宇PO一張照嗆朱立倫：你們也一樣

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

▲陳時中沒戴口罩喝酒、唱歌。（圖／翻攝網路）

記者黃巈禾／台北報導

疫情指揮中心指揮官陳時中沒戴口罩唱歌、喝酒的影片在網路上瘋傳，挨批違反防疫規定，影片中除了陳時中，還有正崴集團董事長郭台強，同桌還有多名女子陪同。雖然衛福部長新聞室澄清該餐敘是在去年6月15日，疫情則在今年5月中爆發，但藍營仍窮追猛打。對此，民進黨籍前桃園市議員王浩宇PO出一張照片，怒嗆國民黨主席朱立倫。

王浩宇今（11日）在臉書PO出一張照片，是朱立倫30多人聚餐的合照，大家除了沒戴口罩，也未維持社交距離。王浩宇直言「哈嘍。去年同樣時間，你們自己也一樣。」

▲▼陳時中挨批脫口罩唱歌，王浩宇PO出朱立倫聚餐照片，嗆朱立倫也一樣。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲陳時中挨批脫口罩唱歌，王浩宇PO出朱立倫聚餐照片，嗆朱立倫也一樣。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

這張大合照是朱立倫今年3月27日與新北市舊屬餐敘，獨缺新北市長侯友宜和高雄市前副市長李四川，侯友宜還被質疑有意切割朱立倫。侯友宜當時為此澄清，那天的餐會是為前衛生局長林奇宏慶賀擔任陽明交大校長，他也非常鼓勵曾經跟林奇宏校長有關係而且是好朋友的同仁、各局處首長參加，所以新北市赴約人蠻多；但他有公事在身，公事永遠超過私誼，凡事把公事擺在第一，先把公事做好。

網友也紛紛留言「打臉部隊最愛打自己的臉了」、「國民黨當然可以，民進黨當然就不行？現在台灣的意識形態？」、「他們現在是手持迴力鏢往外畫一圈就直接往自己腦門上插嗎？」

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