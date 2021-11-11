陳時中無罩嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

▲正崴集團董事長郭台強旁的美魔女是曾任1111人力銀行執行長的陳曉蓁。（圖／翻攝網路）

圖文／CTWANT

衛福部長陳時中一段沒戴口罩與友人歡唱喝酒的影片昨（10日）在社群媒體瘋傳，外界關注在場人士還有正崴集團董事長郭台強等人，以及一群外貌姣好的「美魔女」，如今在郭台強身旁倒酒服務的女士身份曝光；據知情人士指出，此人來頭不小，是曾任台灣1111人力銀行執行長的陳曉蓁。

據指出，飯局女陪客是在政媒圈相當活躍的前1111人力銀行執行長陳曉蓁，陳畢業於美國大學，過去曾是財經頻道主持人、歌手和演員，由於外貌姣好，主持功力一流，常被邀請擔任各大活動的主持人。

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陳時中深夜發聲明鄭重澄清，聚會時間為去年6月15日，非三級警戒期間。他表示，那場聚會是友人臨時邀約，到場時間已晚，唱2首歌即離開。

此外，正崴集團向《三立新聞網》表示，「董事長當天確實有出席，但是為董事長個人行程，公司不了解相關細節，也不回應此事。」

CTWANT撥打陳曉蓁的手機和LINE，截稿前皆未有回應。

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