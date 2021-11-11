快訊／陳時中無罩K歌惹議　行政院：他會在下午防疫記者會做說明

記者陳家祥／台北報導

疫情指揮中心指揮官陳時中餐並未佩戴口罩酒唱歌影片在網路上瘋傳，衛福部長新聞室則澄清該餐敘是在去年6月15日。對於陳時中的行為以及疑似違反防疫準則，行政院表示，相關防疫措施或是有進一步提問的話，比較適合讓陳部長在下午的防疫記者會做說明。

行政院發言人羅秉成表示，昨天在網路上流傳的影片在第一時間可能會被誤以為是近期影片，陳時中已經即時對外說明是去年6月的影片，至於相關防疫措施或是有進一步提問的話，比較適合讓陳部長在下午記者會做說明。

▼陳時中無罩K歌影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



根據被曝光的影片畫面，陳時中參與宴會未戴口罩、保持社交距離，並與多名男女飲酒、唱歌狂歡，且現場與會的人還包括鴻海創辦人郭台銘二弟、正崴集團董事長郭台強。影片在網路瘋傳後，網友質疑陳時中為何違反防疫規定。

衛福部昨晚澄清，該段影片是陳時中部長去年6月15日，下鄉宣導防疫新生活的公務結束後，接獲北上的高雄友人邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開。同日深夜，陳時中發聲明指出，聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間，是因友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

陳時中也說，去年解封後他到屏東、台南；台中宣導防疫新生活，當晚8時抵達餐會，現場氣氛熱絡，與大家一起拍照，並應要唱歌，「但大家都知道，如果應邀唱一首歌，多半都會唱兩首」，因此他就唱了兩首歌。他強調，去年下半年都在正常生活的情況下，在防疫措施方面，除強制隔離檢疫，其餘如室內人與人需間隔1.5公尺均為宣導，並未強制執行。

對於外界認為該聚會有陪侍小姐，陳時中表示，當天聚會是私人場合，現場的人都是第一次見面，不清楚有哪些人，有人敬酒他向來不會推來推去，以免時間拖的更長，「就是客隨主便，把唱歌、拍照的事情辦完，就馬上離開」。