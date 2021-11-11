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社會 社會焦點 保障人權

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸道歉！曝買車錢哪來：妻付頭期、兒分期繳

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

台中市一名18歲宋姓男大生7日凌晨切換車道時，不慎與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人（李、張、陳男）拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。稍早張男的父親召開記者會向社會大眾及宋家家屬9度鞠躬道歉，透露該輛瑪莎拉蒂是中古車，車的頭期款是妻子代付，兒子分期付款的。

▲▼瑪莎拉蒂惡少爸出面道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂惡少爸出面道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

張父表示，事發後他就前往台中榮總想跟被害家屬致意，但因為加護病房無法進入，所以只好留紙條，「今天發生這事情，我萬分心痛，因為我也為人父母，我也是心力交瘁，但我的兒子，喝醉酒闖大禍，司法會給他應得的審判，所以我在這邊，因為我們造成社會的不安，跟不良的示範，我在這裡跟社會大眾深深的一鞠躬道歉。」

他提到，「現在我認為最重要的是，我要為宋同學、宋媽媽在這裡跟你說聲，我們對不起你，真的很對不起，我會每天祈禱早日康復，該有的醫療、慰問，我們絕不逃避，都會負該負的責任，我們希望宋媽媽可以給我們一個機會，可以當面道歉致意，我們真的很對不起你，希望給我們一個機會，給我們一個機會改進」，整場記者會中共鞠躬9次。

回顧整起事發經過，宋姓男大生7日凌晨開福斯休旅車載同學外出，行經台灣大道、河南路口時，與李男所駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞。李男與同車的張姓、陳姓乘客見狀，將男大生從車內拖出，無視男大生不斷道歉，徒手朝其頭部一陣狂毆、壓在地上攻擊，一行人還囂張威脅在場所有人將電話放下，大喊「你敢報警試試看」，嚇壞男大生同學，行徑相當囂張。

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