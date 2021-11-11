遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」　短短20分鐘人生被打碎

記者游瓊華、唐詠絮、莊智勝／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨因小車禍大發雷霆，將18歲的宋姓男大生拖下車痛揍，一舉將人打進ICU。宋母今拿出兒子受傷前照片，今年才剛升上大一的宋男模樣十分清純，外型白淨、陽光，不料一場小車禍，剛要開始的大學生活就在短短的20分鐘內被張敦量等人給摧毀。

▲宋姓男大生受傷前模樣白淨陽光。（圖／家屬提供）

警方調查，宋男6日晚間參加教會活動，7日凌晨開著白色福斯轎車護送多名女同學返家，不料行經台灣大道與河南路口時，因切換到慢車道不慎，與後方的瑪莎拉蒂發生擦撞。當天凌晨張敦量與好友聚會，因喝了酒便將車交由李姓好友駕駛，自己則坐在副駕，而另名陳姓好友則坐在後座，開車的李男見到白色福斯打了方向燈切換車道，因不想禮讓而按下喇叭示警，但宋男仍逕自切入慢車道，雙方因此發生擦撞。

車禍發生後酒醉的張敦量怒不可遏，當場攔車並要求宋男下車，手持鋁棒就是一陣痛毆，隨後李男、陳男2人也下車助陣，不顧宋男頻頻道歉，3人痛下狠手圍毆。宋母痛斥，兒子當時被打了至少有20分鐘，整起事件就是一起擦撞車禍，當時兒子也一直道歉，雙方根本還沒談到賠償、對方連一點機會都不給就出重手打人，導致兒子顱內出血、顱底骨折，目前還在加護病房急救。

▲宋男遭圍毆長達20分鐘，被揍到滿臉血，目前仍在加護病房，昏迷指數7。（圖／記者游瓊華攝）

宋母今曝光兒子事發前的清純照片，18歲剛上大一的宋男模樣十分青澀，外型白淨陽光，沒想到剛要開始的大學生活，竟因一場小車禍，在短短20分鐘內遭張敦量等人狠狠打碎。宋母直言，發生這件事後她已經喪失安全感，連待在台灣的勇氣都沒有了；同時還呼籲檢警，「要對社會其他人有保障的話，絕對不能再放這些人出來，一定要重判，不要再讓這些人那麼猖狂下去，不把人命當命，希望法官從重量刑，要加重刑責，不准保釋、也不准假釋。」

▼瑪莎拉蒂富少張敦量。（圖／記者白珈陽攝）