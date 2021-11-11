瑪莎惡少爸9度鞠躬！宋母淚「如果道歉可解決」：為何不放過我兒

記者戴若涵、游瓊華／台中報導

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他不斷道歉，卻仍遭對方3人（李、張、陳男）拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。稍早張男父親出面道歉了，但宋母淚崩，「如果道歉可以解決事情，為什麼他們不放過我兒子？」

▲針對張男父親代為出面道歉，宋姓男大生媽媽表示，如果道歉可解決事情，為何事件發生當下「他們不放過我兒子」。（圖／記者游瓊華翻攝）

施暴的張男遭起底是彰化食品業小開，張父上午召開記者會道歉，12分鐘內鞠躬9次、對不起5次、抱歉8次，向社會大眾及宋姓男大生一家致歉，張父表示，「可能是成長過程中我對他們太嚴格，造成他的行為，這是我的不對，希望能有機會讓我彌補，我想我會改變我的方式去跟他溝通，希望可以給我機會跟受害者致意。」

▲瑪莎拉蒂3煞打人案，張父出面致歉。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，宋母則表示，完全不知道張父出面道歉，直言「他們是向誰道歉？」同時她也心碎表示，「道歉不就是他們的手法嗎？道歉能讓我兒子恢復健康嗎？而且事發當下，我兒子不也向他們先道歉了嗎？」

說到此處宋母忍不住情緒哽咽，「不知道說什麼，道歉能夠怎樣，我真的不知道，我兒子道歉都變成這樣子了，要是他們可以還我一個健康完整的兒子，那我可以接受(道歉)，但現在人都不知道什麼時候能清醒，道歉對我來說沒什麼意義！」淚崩稱，「如果道歉可以解決事情，為什麼他們不放過我兒子？」