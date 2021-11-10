顏清標澄清欠債爆料　林楚茵轟：分明吃銀行夠夠不處理債

▲前立委顏清標。（資料照／記者白珈陽攝）

記者呂晏慈／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長、前立委顏清標日前遭爆料欠債不還，債務高達6000萬元，9日澄清過去曾因投資失利，拿土地進行融資，國民黨前立委顏寬恒是因不忍父親欠債，才籌錢將土地標回。對此，民進黨立委林楚茵質疑，顏家分明就是不想處理這些債務，吃銀行夠夠，「高喊抹黑就可以不處理債嗎？其他銀行有債務的欠款人可以有樣學樣嗎？」

林楚茵昨天透過臉書質疑，台中地方法院今年8月拍賣顏清標名下土地，替國泰世華商業銀行強制執行，凸顯地方惡勢力破壞台灣金融體制，呼籲金管會銀行局別再睡。

林楚茵今天再次透過臉書批評，顏家「欠錢不還說成抹黑」，欠債肯定有理由，最常聽到就是被倒會或是投資不利，但都不構成可以理直氣壯不還錢的藉口，但台中顏家很厲害，昨日顏清標在記者會公開承認欠債，欠債原因是「因為與朋友合夥投資不利而欠債」，卻同時指控大家說他欠債是子虛烏有，「這什麼神邏輯？」

林楚茵並說，顏清標幫兒子抱屈，但當爸爸有難，為什麼擁有60多筆土地，財產上億的兒子顏寬恆卻視若無睹？顏家分明就是不想處理這些債務，吃銀行夠夠！當債務被攤開在陽光下，反而扭曲成冤枉抹黑，所以顏前立委正在示範全民示範，高喊抹黑就可以不處理債嗎？請問其他銀行有債務的欠款人可以有樣學樣嗎？

林楚茵表示，她要再追問被欠債的兩間銀行，「你們是忘記了？還是害怕想起來？如果是忘記的話，現在全國都在看，請盡快處理；但倘若是害怕想起來，欠債還錢天經地義，歡迎吹哨人來找楚茵。」