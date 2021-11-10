赴花蓮戶外教學！　新北森林小學「12學生+3老師」遭虎頭蜂攻擊

▲森林小學赴花蓮戶外教學，12學生、3老師遭虎頭蜂攻擊。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉10日發生虎頭蜂攻擊事件，有12名學生、3名老師、1族人遭螫傷，被送醫留院觀察！學校老師指出，現場為新北汐止某森林小學進行5天4夜戶外教學活動，過程中有一小隊學生，走較為具有挑戰性的路線，可能行經時不小心驚擾虎頭蜂才會遭攻擊，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

新北市汐止區森林小學林姓老師指出，學校每學期都會舉辦戶外教學，這次是到花蓮瑞穗鄉的奇美村奇美部落進行5天4夜旅遊教學活動，7年前也曾到訪此處，而今天是活動的第3天，行程是介紹狩獵相關文化。

林姓老師表示，過程中有一個小隊的小孩走比較有挑戰性路線，可能是不小心驚擾虎頭蜂到，才會遭攻擊，總共有12名小孩、3位老師、1位部落朋友遭螫傷，被送往玉里慈濟醫院治療，傷勢較輕微者則是送到隔壁榮總，傷者情況都穩定，目前正在留院觀察中。

林姓老師指出，由於事發地點在部落內，部落族人得知消息後，緊急協助用車將遭叮咬的師生送到醫院救治，到醫院後，院方有協助通報，校方也透過教育行政系統通報，所幸遭叮咬的師生均無大礙。