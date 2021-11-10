狂毆男大生…瑪莎拉蒂男坐路邊「非現行犯」全放！　檢警回應了

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市一名18歲宋姓男大生7日晚間切換車道時，不慎與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人拉下車，打到顱內出血、顱底骨折。據了解，由於犯案3人並非現行犯，警方只好將人先放了，掌握事證後再將人抓回，引發外界質疑，對此，台中警方回應，員警到場時，已屬案發事後，並非不隨案移送。

據了解，事發當時2車發生碰撞，瑪莎拉蒂一行人立刻打電話撂第二台車前來助陣，並持棍棒下車，但警方到場時，只見男大生同學坐一邊，動手3人坐在另一邊，並無衝突發生，動手的3人還一副沒事的樣子，悠閒坐在路邊抽菸，由於並非現行犯，3人陸續前往警局製作筆錄，結束後便離開派出所，待警方掌握相關事證後，才陸續將3人帶回，並依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方針對動手3人非現行犯一事做出回應，《刑事訴訟法》第88條定有明文，現行犯，不問何人得逕行逮捕之。但本案員警到場時，已屬案發事後，認為涉案嫌犯尚非刑事訴訟法所定之現行犯，而無當場逮補之適用。

另外，警方已掌握涉案人的身分，當事後獲知被害人經醫院診斷傷勢嚴重，也立即將涉案人複訊，並加重涉嫌人罪名而移送報告檢察官偵查，澄清「並非不隨案移送」。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方係以函送方式移送地檢，檢方也主動分案，今天函送資料應已送抵，檢察官應該正在閱卷中，至於有關「現行犯」認定部分，檢察官閱卷之後才能了解。

回顧整起事發經過，宋姓男大生7日晚間開福斯休旅車載同學外出，行經台灣大道、河南路口時，與李男所駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞。李男與同車的張姓、陳姓乘客見狀，將男大生從車內拖出，無視男大生不斷道歉，徒手朝其頭部一陣狂毆、壓在地上攻擊，一行人還囂張威脅在場所有人將電話放下，大喊「你敢報警試試看」，嚇壞男大生同學，行徑相當囂張。