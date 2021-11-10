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男友媽阻兒幫她洗碗！忍不住一句神回...幾天後「竟被要求道歉」

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲原PO被要求向對方媽媽道歉，否則不成全婚事。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

去男友家「到底該不該幫忙做家事」是千古難題，但若另一半有心想幫忙卻被阻止呢？近期有位網友在《匿名公社》表示，自己到男友家幫忙洗碗，沒想到另一半準備要幫忙的時候，卻被對方媽媽一句話阻止，事後還被要求道歉？

原PO表示，跟男友相處融洽，甚至有閃婚的衝動，所以男友主動帶她回家見爸媽，雖然是第一次到對方家作客吃晚飯，但原PO還是主動去洗碗整理桌面，沒想到當男友準備幫忙時，男友媽卻說了一句「讓小惠（原PO）洗就好，你是男人洗什麼碗？」原PO當下聽到雖然很不爽，但依舊半開玩笑地回，「伯母，他只是擔心我笨手笨腳打破碗盤來幫我的，而且男生會主動幫忙做家事很正常啊」，沒想到男友媽聽完一語不發，甚至板著臉回房間去，「連我要回家時，想跟她打招呼也不肯出來」。

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原PO繼續說道，男友事後雖然有向她道歉，但卻接著說「我媽覺得妳太會頂嘴」，並要原PO主動向自己媽媽道歉，「不然我媽不准我們結婚」。原PO當下簡直要吐血了，心想「這樣的婆婆我都還沒嫁過去，就被氣的要死，嫁過去還了得？」就把媽寶男友直接打包送回他媽那。

原PO無奈喊「熱戀時我真的被鬼遮眼了吧」，並且不避諱表示很愛男友的一切，「當時的我根本沒有意識到他三句不離他媽媽」，事後想想，原來一切早有端倪。貼文一出，引起網友們討論，「下一個會更好」，「媽寶還是回家喝奶就好，別出來啊啊啊」，「除非億萬身家，不然早早換人才是上策」，「婆媳關係是一定有的，只是嚴不嚴重，後方有無火力支援，不過妳真的嫁過去的話應該會無任何支援吧」，「鬼遮眼換一個就好，媽寶不適合談戀愛」。

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