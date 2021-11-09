情侶陳屍摩鐵爆案外案！直擊特警深夜火線攻堅　5煞屋頂飛簷驚竄

▲民眾直擊左營深夜有警方在屋頂攻堅抓人 。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書社團《爆料公社》有民眾直擊po網，表示在左營重清路深夜時間，有聽到大聲吼叫，疑似是警方在抓人，經過攻堅之後，有5人逃到屋頂上，全被警方抓了下來，而這起圍捕事件不排除是跟高雄鼓山區一對情侶在汽車旅館疑似服用毒品過量致死，檢方調查向上溯源有關，對此警方不願意證實。

就在9日凌晨，有民眾直擊在左營重清路深夜時間，先是聽大聲吼叫，然後打開窗戶一看，就發現是警方在抓人，疑似是攻堅之後，有幾名嫌犯逃到了屋頂之上，所以被找到壓制，還有人是跪在屋頂，最後被帶了起來，民眾也把過程錄下影片，放到臉書社團《爆料公社》，還強調「很早以前就覺得那戶，時常很多開好車的年輕人在那裡聚眾」。

▲民眾直擊左營深夜有警方在屋頂攻堅抓人 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲民眾直擊左營深夜有警方在屋頂攻堅抓人，有人被上手銬 。（圖／翻攝《爆料公社》）

對此，左營分局表示「本案為刑大偵辦，經與刑大聯繫，全案為檢察官指揮尚在偵辦中，後續再統由刑大說明」。但這起案件疑似開端是因為6日，一對情侶在裸體陳屍在汽車旅館浴缸當中，由於現場找到疑似毒品的白色粉末，所以不排除是向上溯源，但整個攻堅行動的動機、目前刑大也還沒有做出說明。

▲民眾直擊左營深夜有警方在屋頂攻堅抓人 。（圖／翻攝《爆料公社》）

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