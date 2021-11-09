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抓包女友「上包養網站找乾爹」　他一看自介慌了：身高體重全符合

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO在包養網站上看到女友的照片。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友心急求助，女友的照片出現在包養網站上，他本來以為是盜圖，但仔細以看自介內容，都跟女友一模一樣，他回想起交往半年來女友一直都是待業中，但有次發現她買了新包包，女友表示是好姊妹送的，現在大膽懷疑是包養對象送的，對此，網友也覺得不尋常，「有綠光罩頂的感覺」。

原PO在PTT發文，朋友在包養網站上看到女友的照片，他起初以為是盜圖，但仔細一看自介，身高、體重都跟女友一樣，就連打字的方式都有點像，他透露，跟女友是透過交友網站認識，在一起半年多，平時給對方很多個人空間，女友假日會到他家住，平日則是傳訊息、通電話維繫感情，不會讓他找不到人。

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而這半年來，女友都處於待業中，靠著之前的積蓄過生活，有次發現女友換新包包，好奇詢問「怎麼沒上班還買那麼貴的包包？」女友僅回答是姊妹一起送的，「現在不禁讓我猜想，會不會是給人家包養陪約會，對象送給她的禮物？」

對此，網友們表示被綠的機會很大，「可以分手了，綠綠的」、「一定很正，我是說帽子」、「不用上來問我們，本人呼籲一律分手」、「叫你朋友包她約出來看看，一次考驗完友情跟愛情」、「有疑問就旁敲側擊試探吧」、「這個問或不問都有疙瘩了，建議分手」。

▼女友最近換新包，稱是好姊妹送的。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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