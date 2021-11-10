太魯閣峽谷馬拉松明春開跑　參賽選手須提出施打疫苗證明　

▲「2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」活動記者會，宣布將於2022年3月5日開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

原受國內新冠肺炎疫情影響的「2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」活動，9日舉辦記者會，宣布活動將於2022年3月5日開跑，並自9日18:00起至12月6日24:00報名截止。縣長徐榛蔚今日受邀出席記者會，邀請國人一同徜徉在太魯閣大自然的鬼斧神工下享受舒適的春日美景。

徐榛蔚致詞表示，在運動中將花蓮的美景盡收眼底，能夠在太魯閣中跑步享受大自然的洗禮，更是人生一大樂事；將運動結合觀光，結合各方產業鏈再次提升花蓮縣觀光熱度，她也熱情邀請全國喜愛馬拉松賽事的朋友們與鄉親踴躍報名，相信你會因而喜歡花蓮，進而愛上花蓮！

此次賽事首次結合環保不提供免洗杯具。雲朗觀光股份有限公司盛治仁總經理表示，有鑑於疫情的影響致一次性餐具的消耗大增，因此今年結合環保將不提供一次性杯具而是先前寄送當日環保杯於當日配戴，預計能省下至少上萬個一次性杯具，帶頭舉辦環保馬拉松，期望更多賽事能一同響應，為後代子孫共同努力。

2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，特別邀請花蓮短跑女將張博雅同學擔任活動代言人。張博雅同學係花蓮子弟，目前就讀於國立體育大學，榮獲今年全中運高中女子組100M、200M短跑雙料金牌、全運會女子400M接力金牌及總統教育獎，期盼藉由張同學優異表現，鼓舞全國愛好跑步者「為自己夢想而跑」！

▲徐榛蔚熱情邀請喜愛馬拉松的朋友們踴躍報名，相信會因而喜歡花蓮，進而愛上花蓮。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動。截至2019年統計為止，全世界每年舉行的大大小小路跑比賽已超過1200場次，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，利用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。



本次活動舉辦項目含全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里、逍遙馬馬拉松12公里、快樂馬馬拉松5公里總共4個組別，歡迎全台各地的參賽選手報名。全馬名額開放3,000人、半馬5,000人、逍遙馬2,500人、快樂馬1,500人報名，共計12,000名，詳情請上官網參閱活動簡章。

▲雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松賽服及各組紀念牌。

為防範新冠肺炎疫情，本屆賽事未開放國外選手報名，倘因疫情、颱風或其他不可抗力因素需延期舉辦，太魯閣峽谷馬拉松賽事將延期至2022年11月5日辦理，賽事如期舉行或延期辦理都公告於雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松官網，所有選手保留參賽資格，不另抽籤，亦不接受退費，請選手知悉；若選手無法接受大會此安排，請勿報名。

主辦單位特別提醒，欲報名本活動12歲（含）以上之民眾，中籤繳費完成後，須於2022/2/13 24:00前上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡（至少1劑，2022/2/13前施打）至本賽事報名網站，經大會檢核無誤後，才會寄送選手參賽物資，活動當日選手憑號碼布入場。另報名本活動11歲以下之快樂馬（5公里）民眾，無須上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡，參賽物資如期寄送。

為因應疫情並秉持環保永續精神，今年賽道飲用水補給，不再提供跑者一次性水杯及寶特瓶裝水，而改以宅配方式提供所有跑者一個環保水杯，敬請跑者務必攜帶至會場使用，讓我們一起疼惜太魯閣國家公園，垃圾減量，保護地球，一起攜手努力將雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松轉化成世界第一個綠色馬拉松！

