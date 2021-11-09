彰化拚了！首創開放企業揪團打疫苗　破百人提供到點服務

▲彰化首創企業揪團打疫苗。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

拚了！彰化縣近期COVID-19疫苗量充足，即日起開放民眾直接向合約院所預約AZ、BNT及高端疫苗接種服務，揪團也可以，皆可向衛生局醫政科報名，或網路預約，衛生局貼心提醒，預約民眾務必依媒合之的日期和時間，前往合約院所施打為原則，揪團人數破百人者，即可媒合醫療院所到點施打。

▲彰化即日起開放民眾直接預約打疫苗。

彰化縣長王惠美表示，過去一些公司行號或是企業因為擔心生產線的作業，往往無法一次揪團施打疫苗，現在因為國內疫苗比較充足，每周一到週五的早上8:30-12點及13:00-17:00歡迎大家主動揪團來打疫苗，外籍移工也包含在服務範圍裡面，希望能盡速將疫苗的涵蓋率達到7成，給民眾更多的保障。

王惠美指出，歡迎有需要的公司可以跟衛生局聯繫，若是人數比較少的團體也可以跟醫療院所登記，累積到一定的數量就會通知前往施打，尤其是30-40歲這個年齡層，現在是施打率相對落後的，而且這個年齡層是支持經濟很重要的族群，請尚未施打疫苗的鄉親盡速揪團施打疫苗。

王惠美強調，目前AZ、BNT及高端這三種疫苗的數量是比較足夠的，若是人數達到百人者也可以協助媒合醫生直接到公司或工廠進行施打，疫苗種類的選擇在一定的額度範圍都可以提供服務。