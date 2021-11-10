拒打疫苗醫藥費自付！受不了疫情狂爆　新加坡不再免費治新冠

▲新加坡疫情大爆發，但仍有許多民眾拒打疫苗，因此政府宣布不再負擔未接種者的醫藥費。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡目前入住加護病房的新冠重症患者，未接種疫苗者佔了多數，導致醫療資源不堪負荷，因此衛生部11月8日宣布，政府將自12月8日起，停止為堅持不接種疫苗的染疫民眾支付醫藥費，但從國外返國不久後確診的患者則可以被例外。

新加坡《聯合早報》報導，新加坡政府之前一直都允許所有染疫的國民及其他特定類別居民免費接受新冠治療，然而大部分入住加護病房與接受重症治療的患者，都是適合接種疫苗卻堅持拒打的人士，為醫療資源帶來不成比例的壓力。

▲新加坡新冠疫情嚴重，導致政府不得不將一個賽車場地改造成臨時醫院，以容納更多患者。（圖／CFP）

為此衛生部宣布，自12月8日起，所有不打疫苗的人染疫後必須自付醫藥費，但他們仍可使用私人保險來解決醫藥費問題。至於那些已開始接種卻還未完成2劑疫苗的民眾，政府仍會負擔其醫藥費，直到疫情更穩定為止。

新加坡政府也宣布，適合但不肯接種疫苗的人士，未來將被禁止進入賣場、旅遊景點、電影院、療養院以及體育場所，也不可以內用和進行需要摘下口罩的活動。至於其他有合理原因不能接種疫苗者，則必須在11月中旬取得相關證明。

新加坡目前正面臨新冠大流行爆發以來最嚴重的一波疫情，當地最近的單日新增病例都落在2000至3000宗。衛生部長王乙康表示，「我們必須發出這個重要信息，籲請所有符合條件的民眾盡快接種。」

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