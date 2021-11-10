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狂收封鎖電話留言1年　她打開「騷擾內容」淚崩380萬網友都心碎！

狂收封鎖電話留言1年　她打開「騷擾內容」淚崩...380萬網友心碎。（圖／翻攝自TikTok／waifoodd.png）

▲女子聆聽陌生訊息後淚崩。（圖／翻攝自TikTok／waifoodd.png

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子所用手機接到來自陌生號碼留言長達1年，原本擔心自己遭怪人騷擾所以封鎖，沒想到聽了以後發現來電者是一名老婦人，對方因為思念死去亡夫才會頻頻留語音訊息，心碎真相讓她聽完後也流下眼淚。

28歲女子維納斯(Venus)近來在TikTok上拍片表示，她在整理手機語音訊息時，發現一支陌生號碼從去年7月8日開始頻留訊息給她，有時候甚至一天內就連續傳了4則。

維納斯鼓起勇氣聽了內容，發現來電者是一名老婦人，裡面充滿了對於亡夫的思念之情，最後她選擇不回電告知老婦人電話現在是她在使用，讓老婦人能繼續保留與亡夫說話的管道。

感人影片在網路上獲得380萬人次點閱，許多網友表示自己也曾做過一樣的事，「我到現在仍然會發簡訊給丈夫，他已經離開2年半了」、「我付死去父親的電話費長達1年半，因為我不希望這支電話變成別人用」、「我也常常會打電話給死去丈夫，然後假裝他會回電，會留言告訴他我今天過得怎樣」。

@waifoodd.png

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