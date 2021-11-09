3小模爆料攝影師「撕胸貼、抓奶」　他提告遭更多妹子出面打臉

▲小模爆料許姓攝影師硬拗尺度，挨告妨害名譽後，找來更多受害人作證也被騷擾過。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

越來越多攝影師私約小模外拍，因此引發的性騷擾糾紛也逐漸增加，有3名小模上網訴說遭遇，點名外型俊俏的許姓攝影師會要求拍全裸照、撕掉胸貼，甚至突然伸手抓奶，許男控告3名小模以及3名轉貼文章、留言的網友涉嫌妨害名譽，結果小模分別帶了其他女性向檢察官證稱也受害，台北地檢署9日處分6人都不起訴。

1名小模上網抱怨，2020年5月29日和許姓攝影師約了拍時裝和比基尼，過程中不斷被許男拗尺度，要她撕掉胸貼，還對她摸臀，當下感覺不開心，安全脫身後，在網路上看到一些文章，決定要勇敢說出自己遭遇，避免這種變態逍遙在攝影圈。

文章很快就被轉貼到臉書「C圈騷擾事件紀錄簿」，有網友找到其他也遭許男騷擾的受害人po文，包括有人曾經被許男「講都沒講手就直接申過去抓奶」，「他是凹（拗）我全裸耶」，還找出許男用來約拍的不同臉書帳號截圖。

許男自認名譽受損，控告3名說遭他騷擾過的小模，以及3名轉貼文章、留言的網友涉嫌妨害名譽等罪，3名小模不但親自出庭說明自身經歷，還帶來更多受害人一起指證，檢察官因此認為小模只是根據個人經驗，提醒他人小心保護自己，認為6名被告都罪嫌不足，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

她常在浴室跌倒獲理賠2300萬 癱瘓後申請失能被查出驚人真相

森林系學生聽音認鳥檢舉：鄰居家有保育類！飼主喊冤：母鳥棄養

名嘴稱國策顧問有黑道背景 黃承國提告反遭認證「天道盟的」