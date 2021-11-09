穿得多不如穿得聰明！　「黑科技保暖神褲」秋冬時尚不擁腫

【企劃特輯】

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」在今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破十多萬條，網路甚至出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。繼上一波「海軍藍」限量色銷售一空後，大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，現在推出限量版加強小腿部位的「星空灰色」，以及MOMO獨家加強髖部的「橄欖綠色」，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，可見石墨烯塑崩褲的魅力已經襲擊全台！

「塑崩褲、有感瘦」 95%消費者願意回購

根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過「PP石墨烯塑崩褲」；許多消費者表示，穿過「PP石墨烯塑崩褲」就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；且近期天氣溫度驟降，透過石墨烯極好的熱傳導性能，以及釋放出高能量的遠紅外線波，能達到瞬間保暖的恆溫效果，還能與人體的分子產生共振，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，還能強化你的關節和肌肉，幫助恢復腹部腿部線條，一個尺寸就能讓22腰~46腰的人都穿得下，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購！

▲石墨烯塑崩褲擁有超強的塑型力，一個尺寸就能讓藝人趙心妍、林美秀都穿得下。【官網星空灰限定組】

塑塑身、繃繃脂 「科技褲」效果看得見

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，能夠促進下半身循環、增加代謝，又能達到塑身、保暖的效果，幫助消費者改善下半身循環不佳的狀況；在設計時，就希望女性朋友在每一個場合都能穿並不侷限於運動時，石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，夏天不悶熱、冬天循環升溫，四季都能穿，成為一條符合日常穿搭兼顧保健的神褲！

▲「PP石墨烯懶人塑崩褲」100%台灣開發製造，用千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」製造出只有一個尺寸就能讓22腰~46腰都穿得下。【EHS 限定灰+黑入門組】

「星空灰、橄欖綠」限量上市 告別蘿蔔腿、假跨寬 再抽萬元現金

之前塑崩褲只推出黑色版，後來推出限量「海軍藍」許多消費者搶不到，現在順應消費者需求，業者推出最多人敲碗指定的「星空灰」色，以及MOMO獨家的「橄欖綠色」，讓穿搭更多元豐富；配合新色上市，業者還推出萬元現金抽獎活動，只要購買「星空灰色」並憑防偽雷射標籤上「PP醫療級石墨烯」粉專登錄，就可以抽萬元獎金；官網也特別祭出優惠，貨到付款也可使用五倍券。因為活動跟購買的人數實在太多，這次搶不到的民眾，可以持續關注PP醫療級石墨烯」粉專，業者透漏後續會推出更多限量版的顏色跟好康活動！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

保暖神褲「石墨烯塑崩褲」哪裡買？

●官網星空灰限定組：https://ppweb.tw/aj73J

●EHS 限定灰+黑入門組：https://chshop.work/WX1Dr

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/ai_meprRfCU