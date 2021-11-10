王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲：現在沒有原諒

▲王必勝婚外情新聞爆發，尤香玉坦言：「對我傷害很深。」（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

衛福部醫福會執行長王必勝爆出婚外情，與小15歲的林姓護理師過從甚密，還疑似生下一女。王必勝的妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉，在事件發生後12天也打破沉默，與王必勝一同接受本刊訪問。她說，此事對她傷害很深，「我現在沒有原諒王醫師。」

尤香玉強調，自己現在沒有原諒王必勝，此次前來受訪，本意也不是要告訴大家「我原諒我先生，你們也要原諒他」。但她重申婚姻關係牽扯複雜，「後面我要怎麼做，那是我的隱私，我也沒有義務告訴我不認識的人。」

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▲尤香玉是台北榮總神經醫學中心癲癇科主任，在公眾領域表現傑出。（翻攝網路）

尤香玉說，她與王必勝從大學同學到現在，認識超過30年，除了有小孩，雙方親友關係也非常好，他們還有共同朋友，以前還有共同的同事；她到這年紀要對很多人負責，也要對自己負責，因此若要她一時半刻做什麼決定，「我現在沒有辦法。」

面對專訪，尤香玉顯然有備而來，「我想你們一定會問我對王必勝這個人的看法。」她拿出存在手機中的筆記，從醫師的角度冷靜評論王必勝在專業領域的作為，尤香玉說，自己走的是一般醫師臨床研究、醫院內升職路線，但王必勝做的是很少人從事的醫療行政，需要天分與信念。王必勝在金門、榮總累積的經驗，以及他擔任醫福會執行長所做的各種打底工作，她都看在眼裡。

疫情來襲後，王常需要出任務，尤香玉說，雖然她與王必勝學習背景相同、她現在在醫院也擔任主管職，但聽王必勝回家與她分享出任務的驚險與特殊過程，「我跟他是同學，我會覺得這些事情如果換我來做，我真的是做不到。」

尤香玉說，若王必勝沒參與防疫工作，他們的婚姻關係應不致招來這麼多注意、產生這麼大傷害，「大概只有我知道、我一個人來主導處理。」但若問她會不會後悔，乾脆當初王必勝都不要去出那些任務？她篤定地說：「我不會，因為我知道他影響很大，沒關係，我們兩個可以承受。」

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