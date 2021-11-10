　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，已決定投入2022年台北市議員選舉。

▲陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，已決定投入2022年台北市議員選舉。

圖文／鏡週刊

從親子台發跡的陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，不時會在網上發表對時事看法，也不避諱參與政治相關活動。近大半年來一直傳出他將代表民進黨參與2022年台北市議員選舉，原本一直矢口否認的他，日前終於承認準備參選。陳嘉行坦言為了這次參選，就算有大量業配上門他也不能接，推掉過百萬收入，他更爆料有其他參選人怕他風頭太盛，主動表示願意用金錢交換要求他不要在此區參選，但他避不見面。

陳嘉行知名度高，一旦參選必成焦點，因而有人出錢希望他請他不要參選。

▲陳嘉行知名度高，一旦參選必成焦點，因而有人出錢希望他請他不要參選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉陳嘉行將選擇於台北市第一選區，也就是士林、北投區參選，在黨中央安排下，陳嘉行的參選必會成為明年九合一選舉的亮點之一。他靠著在臉書發表時事評論建立敢言形象，從親子台的主持人成功轉型為網路名嘴，粉絲團有15萬人追蹤。自從他要參選的傳言在網上發酵後，他笑言：「有好幾個人來聯絡我，要我不要選！但我都躲起來了，以前有店面，他們都愛在店找我，如今我店收了，少了很多麻煩。」

陳嘉行覺得參選是為市民服務，希望為士林、北投這些地區注入新色彩。

▲陳嘉行覺得參選是為市民服務，希望為士林、北投這些地區注入新色彩。

他也坦言出來參選的原因很簡單，就是為人民服務，否認是出來賺錢的，直言藝人業配還比較好賺。他觀察士林北投地區，發現這裡的人口老化，希望能推廣觀光，吸引大家都來這些區來玩。他說：「現在台北人週休兩天或是長假都往南部跑，其實我們這邊陽明山、北投都是旅遊風景區，希望這些風景區在大力推廣下，能讓大家發現它的美。」

陳嘉行花費數萬元買名牌治裝，亮色系列讓他形象更鮮明。（陳嘉行提供）

▲陳嘉行花費數萬元買名牌治裝，亮色系列讓他形象更鮮明。（陳嘉行提供）

陳嘉行特別強調自己沒任何背景，也沒錢，這回參選想了很多新點子，希望能獲得大家的贊助。他說：「我有想過出寫真集來募款，不過我的團隊已有初步計劃了，稍後會公布。」此外最讓他引以為傲的選舉宣傳照，他覺得一般選舉照都是黑灰藍的沉色調，為了想跳脫大家刻板印象，還特別花好幾萬買來鮮色的三宅一生衣服來拍照。過去曾長期面對鏡頭，對鏡頭很熟悉的陳嘉行，擺起拍照姿勢也是駕輕就熟，「看到照片我很滿意，很活潑生動。」陳嘉行希望自己的參選能讓大家看到政治人物的另一面，不再是傳統老古板的樣子。

親子節目主持人出身，陳嘉行面對鏡頭相當熟稔，拍起照片駕輕就熟，讓合照的鄭運鵬也跟著他活潑起來。（陳嘉行提供）

▲親子節目主持人出身，陳嘉行面對鏡頭相當熟稔，拍起照片駕輕就熟，讓合照的鄭運鵬也跟著他活潑起來。（陳嘉行提供）


更多鏡週刊報導
告別經營6年餐廳　焦糖臉書洩下一步伏筆
耗2年打官司終於勝訴　 陳嘉行酸前東家「現在糗了吧」
【獨家】疑遭黑粉舉報餐廳頻被稽查　焦糖曝原因：應該去買樂透

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
「神佛級停車」台大名醫找到了！　一句話曝原因
退休警「摩鐵激戰」猝死！　妻醫院見小三才知綠
最新突破性感染「這2款」疫苗暴增！　AZ反下降
快訊／台61線嚴重車禍！　傷亡不明大回堵
快訊／「焦糖」陳嘉行證實選議員！　自爆：有勁敵出錢勸退
快訊／不只台積電！陳其邁鬆口：一堆大廠也要來
擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生媽悲喊：還有天理嗎？
春節檢疫傳「10+4鬆綁為7+7」　陳時中回應了
酒駕被攔查！他竟「咬斷所長大拇指」吐警車
吃泡麵更貴了！　這2款也漲幅超過1成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

可樂：萬人瘋搶國旅行程　易飛網推「快閃高雄」雙11優惠搶市

德國高顏值王妃媲美凱特爆紅！　模特兒身材穿「桃紅禮服」打趴全場

翁履中／美國國會議員突訪台灣　四項觀察指標

拒打疫苗醫藥費自付！受不了疫情狂爆　新加坡不再免費治新冠

山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市

備戰春節10+4！新北防疫旅館難負荷　侯友宜拋1建議盼中央採用

1400萬房「爸出頭期款該衝嗎？」　她月薪4萬...靠1招減輕房貸神了

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

馬東石沒X？繼續演「吉爾伽美什」　韓媒爆：他跟漫威還有其他合約

隊友被約基奇猛推倒地！巴特勒烙人堵休息室　懲處出爐3人都挨罰

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了

更多熱門

相關新聞

去最愛的公園玩！全盲犬開心影片暖哭200萬網友

去最愛的公園玩！全盲犬開心影片暖哭200萬網友

美國有隻3歲的大白熊犬Kida，約1年前因為「葡萄膜皮膚症候群」導致視網膜剝離，不得不摘除了2顆眼球而失明。近日飼主在抖音分享影片，拍下要帶Kida去公園的路上，即便看不到但仍開心的一路聞嗅並享受風吹，飼主發文稱：「牠知道要去牠最喜歡的公園。」短短20秒的影片不僅爆紅超過百萬觀看，更讓許多網友感動直呼：「很純粹的幸福，很棒的家人。」

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

與大學班對至今30年　仙氣妻分析「王必勝個性」太要命

與大學班對至今30年　仙氣妻分析「王必勝個性」太要命

王必勝五度向家人致歉　祈求原諒：會回到常軌

王必勝五度向家人致歉　祈求原諒：會回到常軌

王必勝外遇風暴　陳時中問他第一句話就點出關鍵

王必勝外遇風暴　陳時中問他第一句話就點出關鍵

關鍵字：

鏡週刊陳嘉行焦糖

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面