「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

▲陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，已決定投入2022年台北市議員選舉。

圖文／鏡週刊

從親子台發跡的陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，不時會在網上發表對時事看法，也不避諱參與政治相關活動。近大半年來一直傳出他將代表民進黨參與2022年台北市議員選舉，原本一直矢口否認的他，日前終於承認準備參選。陳嘉行坦言為了這次參選，就算有大量業配上門他也不能接，推掉過百萬收入，他更爆料有其他參選人怕他風頭太盛，主動表示願意用金錢交換要求他不要在此區參選，但他避不見面。

▲陳嘉行知名度高，一旦參選必成焦點，因而有人出錢希望他請他不要參選。

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據悉陳嘉行將選擇於台北市第一選區，也就是士林、北投區參選，在黨中央安排下，陳嘉行的參選必會成為明年九合一選舉的亮點之一。他靠著在臉書發表時事評論建立敢言形象，從親子台的主持人成功轉型為網路名嘴，粉絲團有15萬人追蹤。自從他要參選的傳言在網上發酵後，他笑言：「有好幾個人來聯絡我，要我不要選！但我都躲起來了，以前有店面，他們都愛在店找我，如今我店收了，少了很多麻煩。」

▲陳嘉行覺得參選是為市民服務，希望為士林、北投這些地區注入新色彩。

他也坦言出來參選的原因很簡單，就是為人民服務，否認是出來賺錢的，直言藝人業配還比較好賺。他觀察士林北投地區，發現這裡的人口老化，希望能推廣觀光，吸引大家都來這些區來玩。他說：「現在台北人週休兩天或是長假都往南部跑，其實我們這邊陽明山、北投都是旅遊風景區，希望這些風景區在大力推廣下，能讓大家發現它的美。」

▲陳嘉行花費數萬元買名牌治裝，亮色系列讓他形象更鮮明。（陳嘉行提供）

陳嘉行特別強調自己沒任何背景，也沒錢，這回參選想了很多新點子，希望能獲得大家的贊助。他說：「我有想過出寫真集來募款，不過我的團隊已有初步計劃了，稍後會公布。」此外最讓他引以為傲的選舉宣傳照，他覺得一般選舉照都是黑灰藍的沉色調，為了想跳脫大家刻板印象，還特別花好幾萬買來鮮色的三宅一生衣服來拍照。過去曾長期面對鏡頭，對鏡頭很熟悉的陳嘉行，擺起拍照姿勢也是駕輕就熟，「看到照片我很滿意，很活潑生動。」陳嘉行希望自己的參選能讓大家看到政治人物的另一面，不再是傳統老古板的樣子。

▲親子節目主持人出身，陳嘉行面對鏡頭相當熟稔，拍起照片駕輕就熟，讓合照的鄭運鵬也跟著他活潑起來。（陳嘉行提供）



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