全聯出「神級限量咖啡」轟動螞蟻人！她買10盒網羨：加這個更好喝

▲全聯販售的商品包羅萬象且物美價廉，深受民眾喜愛。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

天氣逐漸轉冷，這時如果可以喝上一杯熱咖啡，不只暖心還可以暖胃。一名女網友近日在網路分享，她終於在全聯買到了一款星巴克的限量咖啡，也因為機會難得，她一次狂掃10盒，以備冬天時可以拿出來喝。文章曝光後，吸引許多網友熱議，其中有內行人更建議，「加點鮮奶泡更好喝。」

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她最近在全聯終於買到了星巴克的「太妃糖核果拿鐵」，一盒115元她一共買了10盒，並嗨喊「今年冬天就靠它了」。另外，她也透露，這款拿鐵喝起來跟現沖的只差一點點而已，建議網友要買以前先打電話問一下店家，因為有時候相當熱門，且店員說不是每間門市都有配貨，「要A級的才有。」

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▲有網友到全聯一次買了10盒星巴克太妃糖核果拿鐵。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

文章一曝光，不少網友紛紛留言，「我買了7盒，我的冬天也靠它了」、「剛剛買了8盒，囤好囤滿」、「去年完全找不到」、「加了兩顆老實農場檸檬冰角，好喝很多」、「加點鮮奶泡好喝」、「這種東西有時真的看區域性」、「前天買一盒，適合愛喝甜的，奶多的」、「真的好喝又香」。

不過也有網友抱持不同看法，認為「這適合螞蟻人，非常甜」、「喜歡喝的就會很喜歡，不喜歡的都是因為太甜了」、「甜到哭」、「我覺得普通耶」、「我也覺得好甜…喝一次就放著…不知道過期了沒」、「有點太甜」、「超甜的…」、「個人覺得太甜了」、「去年買了四盒，超甜…昨天結帳檯一堆沒人買」。

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