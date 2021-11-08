到星巴克內用！他見「這1幕」超嚇人...嘆：像會考100分一樣

▲星巴克深受各族群歡迎。（圖／記者張慶輝攝）

記者林懿捷／綜合報導



深受歡迎的連鎖咖啡店星巴克，因有著舒適的環境，再加上輕快的音樂，成了許多民眾約會休息的好地方。不過，最近就有網友抱怨，某天為了等待妻子辦手機而進店內用，沒想到一進門，眼前景象令他不解，「很多座位沒人桌上卻滿滿的書，半杯飲料都沒有」，彷彿走入圖書館，這種情況讓他忍不住嘆：在星巴客讀書都會100分！

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，因為老婆去辦手機，於是決定去門市旁邊的星巴客等待，「待著半小時，我才知道星巴客變成圖書館了，很多座位沒人桌上卻滿滿的書，半杯飲料都沒有」，眼前的景象令他不解，還發現有學生佔了四個位置，二個桌上都是她的書還有筆電，還有一杯喝完的咖啡杯。

由於座位都被佔滿，原PO只好點了外帶，回到門市等太太，直呼「好吧，在星巴客讀書都會100分」，還略帶酸味表示，「不知道下次我可不可以去星巴客織毛衣，用棒針佔位的我一定是全店焦點呢！」

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貼文一出，網友紛紛跟進抱怨表示，「還有占用4、5桌在上直銷課程的」、「大部份學生就是潮就是裝逼啦」、「過美甲師在麥當勞幫客人作美甲」、「不管會不會只要在星巴克讀就感覺很厲害有氣質、夠文青，但是佔位這事其實頗不好的！」、「讀書究竟為什麼要到餐廳或咖啡廳呢？這樣不覺得很吵嗎？」各種奇葩行為，叫人吃驚！大部份的人都不認同佔位行為，認為讀書可以在家裡或去圖書館。

▼許多人納悶，讀書為何要去咖啡廳，不去圖書館？（圖／取自免費圖庫pixabay）