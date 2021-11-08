全聯配飯神器回歸！他一搜嗨炸「真的有」　網懷念：小時候最愛吃

▲罐頭是不少家庭的儲備糧食。（圖／取自Pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

罐頭除了是儲備糧食外，許多人不方便吃飯或懶得下廚時，也會用罐頭快速解決一餐。一名網友指出，日前意外發現全聯消失已久的「神級罐頭」重出江湖，讓他十分驚喜，而也有不少懷念這滋味的老饕興奮直呼：「小時候開一罐可以吃三碗粥！」

原PO在PTT八卦板表示，之前滑手機新聞剛好發現，全聯消失一段時間的「麻婆豆腐罐頭」再次上架，為了確認這個想念已久的滋味是否回歸架上，他還特地到官網搜尋，「還真的有！當年的配飯神器，拌麵條也很好吃，有沒有麻婆豆腐重出江湖的卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO驚喜發現，下架已久的麻婆豆腐罐頭重出江湖。（圖／翻攝自PTT八卦板）



貼文發出後，吸引不少網友懷念這個老滋味，「以前蠻喜歡吃」、「小時候開一罐可以吃三碗粥」、「等一下我去買鞭炮來放」、「超級好吃好嗎？我囤了一堆」、「在市場上消失很多年了，以前是矮圓罐」、「很懷念欸，不知道味道有沒有變」、「很多人沒吃過正常啦，就一部份念舊老人懷念這樣」。

事實上，麻婆豆腐罐頭在8月底就已在全聯現蹤，當時就引起一波熱潮，因此不少買過的人指出，罐頭的味道和記憶中有些不同，「時間會美化回憶」、「以前版本比較好，這個很難吃」、「完全跟小時候不一樣，超難吃」、「以前的比較好吃，現在的花椒味道重，比較辣」、「變難吃了，不要被騙，已經沒有小時候那種軟嫩口感，真的是騙回憶的，連我媽都說吃起來跟以前不一樣」。