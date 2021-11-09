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山難事故連年倍增「41％是迷途」　蘇貞昌將親自出手檢討開放山林

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2019年行政院宣布山林解禁後，山難事故頻傳，使救難人員疲於奔病的狀況層出不窮。行政院長蘇貞昌9日下午在立法院備詢時允諾，將在3個月內委請行政院秘書長規劃座談會，討論開放山林後衍生的各種問題，並將親自主持該座談會，「我真的想要讓人民在自己的土地上山下海，也對自己的體魄、對教育都比較好。」

時代力量立委王婉諭今天下午質詢時表示，肯定政府推動開放山林政策，讓登山人口大幅成長，但山難事故也隨之增加，2019年以前每年約發生159件山域事故，但2019年增加至206件、2020年440件，其中41%來自迷途，國家應該一併推動山林教育。

蘇貞昌當場表示，政府非常高興看到大家向山向海，但是就像車子多了事故就多了，有必要讓更多民眾知道應該做什麼準備、防範哪些事故，系統性的讓愛山愛海的人知道怎麼照顧自己。

王婉諭追問，何時可以有這樣跨部會的討論？蘇揆回應，這已經在進行，相關部會都要鼓勵孩子走出去、鼓勵人們向山向海，因為以前不知道登山應該有相關準備，帶了一瓶礦泉水、穿著半高跟鞋就往山上走，自己害了自己。

王婉諭並指，許多登山商業團淪為四不管地帶，不歸林務局、觀光局、體育署、內政部主責，造成山林意外；對此，蘇貞昌表示，應該讓要往山海走的人有相關的知識和準備，有些人把帳篷搭在直升機要降落的機場，有些人在河谷中露營，所以才會發生意外，「不會有四不管，通通歸行政院管」，並當場允諾將親自主持相關座談會，就開放山林後衍生的各種問題做討論，「這應該要做的」。

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