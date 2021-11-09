退將稱共機有權巡我空域　蘇貞昌批可恥：依法加以制裁

記者呂晏慈／台北報導

退役上將夏瀛洲日前接受中國官媒「環球時報」訪問時說，「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏」，引發爭議。行政院長蘇貞昌9日在立法院備詢時痛批，這行為背叛一生的信仰，非常可恥，應該用法律加以制裁。

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委王定宇今天在立法院院會質詢時關切，有退將主張解放軍有權到西南空域巡邏；對此，蘇貞昌表示，台灣從威權走到民主，是多少代台灣人辛苦堅持民主自由、流血流汗才走到今天，很感謝三軍將士為了守護國家盡心盡力，但現有退將發狂言，徹底翻轉自己一生的認知，「非常可恥」，他當年當兵時看到這些退將本人在台上講話，後來竟然跑到中國去，講完全相反的話。

蘇貞昌說，當年這些退將在台上講一定要反共、萬惡共匪，現在變成這樣，「我深深不以為然、深以為可恥」，應該用法律加以制裁，任何國家都不應允許將領、退役將領做這種危害國家的事。

王定宇表示，退役將領還是領人民的納稅錢，沒有一個國家應該允許這種言論，呼籲陸委會等相關單位將其移送法辦，該沒收退休俸的也要沒收，若是法有所不足，民主社會撻伐外，國家機關也應針對這種抹滅國家主權的行為做整理。

蘇貞昌補充，他在搭乘飛機全國各地跑的時候，常常看到國軍弟兄全副武裝待命，以便可在幾分鐘內趕到西南空域去，排除共軍的騷亂，並批評這些極少數退將「非常可恥，這些人真的對不起自己過去當過空軍官校校長！」這不是個人言論自由，而是背叛一生的信仰。