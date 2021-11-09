灃食最新蔬食線上季刊　跟著國際潮流一探蔬食迷人之處

▲運用鷹嘴豆、毛豆、藜麥等食材入菜，可吃入高蛋白質 。（圖／灃食基金會提供）

圖、文／灃食基金會提供

因應國際蔬食潮流，灃食公益飲食文化教育基金會發行《灃食‧客》蔬食季刊第二期，內容探索人類、動物與飲食間的關係，並介紹近年火紅的植物奶與植物肉，也推薦全台巡迴的蔬食行動餐車，還有質感、營養與美味並存的高蛋白蔬食食譜，多樣豐富資訊，鼓勵民眾跟著潮流一起吃蔬食。

灃食教育基金會成立以來，致力推廣飲食文化及傳遞正確知識，除辦理良食脈動講座、深入校園推動營養5餐計畫，也建構華人第一個飲食知識評測系統，希望藉由創意而積極的方式，提升民眾的健康飲食識讀能力。

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▲每年遭屠宰的肉類動物數量，真的符合人類所需嗎？（圖／灃食基金會提供）

灃食教育基金會表示，從全球肉類產量數據觀察，人均消費肉類的成長趨勢，遠高於人類增長的速度，人類是否真的需要這麼多的肉品，值得深思。此外，人類寵愛貓、狗，但卻將豬、牛、雞當作食物是否合理的論述，季刊中提出不同觀點與相關影音、推薦書籍，提供閱聽眾思考。

▲灃食最新一期《灃食‧客》季刊，以動物保護為主題，邀請民眾尊重生命。（圖／灃食基金會提供）

《灃食．客》季刊也專訪台灣首位製作蔬食Podcast節目的Zong，他觀察到，蔬食不只侷限在飲食上，像是旅遊、美妝、環境、動物保護等產業，也都能與蔬食緊密結合，Zong強調，「嘗試蔬食不需要給自己太大壓力，循序漸進放慢節奏，適應新的飲食習慣，就會有不一樣的體驗。」還有其他蔬食潮流議題，在季刊中皆詳細介紹，供民眾一探究竟。

灃食教育基金會表示，透過不同面向的蔬食知識、飲食概念的分享，期待蔬食季刊引導民眾認識蔬食飲食內涵，引發共鳴，一起為環境永續努力，這也是捐助人代表魏應充的初衷之一。季刊全文上線於灃食官網，歡迎有興趣的朋友，從不同的角度來認識豐富多元的蔬食新世代。