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明星媽狂推必囤「早餐神物」　爽口無添加神秘豆奶超商買不到！

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

▲MoMo林欣穎看到好閨蜜林舒語忙著做豆漿，忍不住說「妳一定會後悔，因為太麻煩太多東西了啦。」（圖／ETtoday，以下同）

消費中心／台北報導

吃早餐配豆漿、運動後來杯豆漿，近年因為全球掀起植物奶風潮，讓許多人從小喝到大的「國民飲料」旋風再起，有不少更會嘗試自己磨豆動手做，身為雙寶媽的林舒語，為了幫老公、小孩準備健康的早餐飲品，一個人在廚房忙進忙出，試著做出天然又營養的純手工豆漿，結果搞得滿桌凌亂不堪，果汁機打得豆汁到處亂噴，讓閨蜜MoMo林欣穎拜訪時一進門看得驚呼「妳在打仗嗎？」最後拿出貼心伴手禮幫好友解麻煩，讓林舒語笑說自己不知道在瞎忙什麼。

漂亮媽咪MoMo化身一日小編突襲好友林舒語，帶大家一窺雙寶媽媽的生活日常，結果一進門就被叫去幫忙，來到廚房後，只看到她忙翻天，一邊顧小孩，又要抽空做豆漿，提前把每天早上必喝飲品先準備起來，由於考量到自己手工製作最安心又健康，儘管很厚工，仍用心試著幫家人做做看，「豆漿有優質的蛋白質且零膽固醇，我跟小孩都可以喝，老公運動完也能補充蛋白質，對身體好，不用喝外面那些添加物一大堆的，不覺得這樣比較放心嗎？」

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

▲林舒語邊做豆漿邊解釋流程，還要顧小孩，過程中手忙腳亂，又弄得滿桌一團亂。

兩人邊做豆漿，還要邊哄在一旁玩耍的多多，弄得分身乏術之餘，林舒語也不忘解釋製作豆漿的步驟，從選豆、洗豆、泡豆，再將泡過的黃豆倒入果汁機裡，加入溫熱水，黃豆跟水1:1打漿，最後再把渣渣瀘掉，過濾出剛打好的生豆漿；雖然林舒語直說做豆漿很簡單，過程中卻是手忙腳亂，桌面也一團亂，看不下去的MoMo終於忍不住跳出來說，「要做無添加的豆漿，真的不用這麼麻煩啦！」，趕緊拿出現在網路上很多媽媽推薦的無加糖豆奶，是由統一陽光出的新品，看到小瓶利樂包豆奶的林舒語，除了感到很新鮮，大口喝下後更是一臉不可思議，誇說「真的很不錯耶！」

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

▲▼看不下去的MoMo趕手緊拿出「伴手禮」統一陽光新出的無加糖豆奶，林舒語大口喝下後，因為沒有很濃的豆味，好喝順口感讓她直說「真的很不錯耶！」

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

豆漿熱量低，富含豐富膳食纖維和蛋白等營養，又零膽固醇，對身體好處多多，但不少人因害怕有一股很濃的豆腥味而抗拒，或是黃豆味很重不好喝，MoMo特地帶來分享的好喝伴手禮卻讓林舒語大大改觀、超乎想像，重點就在於「統一陽光無加糖豆奶」的成分只有黃豆+水，選用曬滿5個月陽光、符合歐盟標準的非基改黃豆，製作過程無加糖，也不添加任何防腐劑、消泡劑等添加物，不僅是首瓶榮獲A.A. Clean Label驗證最高級別100%無添加，更以減壓脫氣專利去除黃豆腥味，喝起來順口，還有黃豆本身的微微甜味跟豆香，特別的是，利樂包裝像保久乳一樣，可以常溫保存180天，冰冰喝也好喝。

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

▲▼統一陽光無加糖豆奶成份單純，只有黃豆+水，無加糖、沒有任何添加物，獲得國際A.A.驗證100%無添加。

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

「其實我一開始也不知道，是看到很多人在討論，才去買來試試看，現在只有在網路上買得到，像momo購物網、博客來，還有7-11的i預購可以看到」，不同於其他市售豆奶，MoMo說沒想到自家女兒超級愛，一下子就喝光光，她也秉持好東西跟好朋友分享的精神，推薦可以隨時放一瓶在媽媽包裡，因為無加糖低負擔，一瓶8.5克蛋白質，分量又剛剛好，長時間外出工作或運動回來可用來補體力，小孩喝了解渴又可以補充營養，也很適合買給長輩喝，另外像是出去玩、野餐或露營，隨身攜帶很方便。

統一陽光無加糖豆奶（圖／ETtoday）

▲雖然目前便利商店買不到，但透過網路訂購也很便利，一指下單就送到家。

多虧好友介紹，林舒語總算可以省下麻煩，只要動一動手指，上網訂購就能送到家，簡單便利讓全家人喝得健康，只是聽到目前在便利商店買不到統一陽光無加糖豆奶，直喊「真的很神秘」，也開心地說「今天最大的收獲就是以後終於可以睡晚一點了，家裡一定要囤放，隨時都有，到時候出門都可以喝，用這瓶來堵住兩個小寶貝和老公的嘴。」

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