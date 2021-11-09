　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳其邁宣布編4千萬補助公安、消安申報　強制高雄6樓↑大廈設管委會

記者賴文萱／高雄報導

城中城火警釀46死，高雄市政府加速推動修法，今（9）日通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案。高雄市長陳其邁指出，這次修法優先強制輔導6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，另外，也將編列4千萬左右預算，專案補助大廈公安、消安申報費用，並針對5樓以下住宅、三大弱勢族群全面推動住警器專案補助措施。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲城中城火警釀46死，高雄市政府加速推動修法，9日通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說明，這次高市府通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案有4大重點，第一，公告輔導並補助84年6月28日以前之6樓以上公寓大廈，於輔導補助計畫公告後一年內強制成立管理組織；第二，強制本市84年6月28日以後6樓以上公寓大廈，於自治條例施行後一年內成立管理組織。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，修法4大重點。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三，閒置未使用之複合式營業場所，明定納入消防檢修申報；設有阻礙檢查之設施設備者，賦予消防人員逕予排除，並有強制執行檢查之公權力，強化消防安全管理。

陳其邁補充說，過去是通知、開罰，最後才是強制執行，希望未來消防人員可以不用再經過那麼多程序，假如對公安有立即危險，可以立即進行排除，強化管理。

第四，未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有權人1到5萬元罰鍰；未向區公所報備者，處主任管理委員等1到3萬元罰鍰。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

這次修法還加強配套措施，陳其邁說，這次也參酌現行規定，六都裡面，台北市到目前為止是從16樓降到11樓，明年1月台北市也會從11樓再降到8樓，其他現行都是16樓以下免公安申報。高雄市在這次的公安申報的部分，訂定專案補助部分，就是說在20年以上、8到15樓的集合住宅部分，每棟實際公安申報的費用會給予補助，也會跟相關公會來合作，希望在111年第一季3月底之前就能夠完成8樓以上的公安申報。

至於消防檢查申報部分，現行規定是6樓，但是現在高雄市還有600多家左右還沒有辦理消防安全檢修申報，這個部分希望利用補助方式，實際補助消防安全的申報。也就是說，消防檢查、申報在6樓以上；8樓以上公安申報的部分，市政府都用透過專案來給予費用補貼，預計預算大概是4000多萬左右，全額會用編列預算的方式做專案補貼。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市全面推動住警器專案補助措施，希望提高火災初期預警。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁最後表示，針對5樓以下住宅、3大弱勢族群（低收、獨居、身障）等20萬戶對象，也提供建築物住宅警報器補助措施，希望透過全面裝設住警器，提高火災初期預警，預計明年6月前設置率可達95%以上，降低市民生命財產損失。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
好市多「冬天禦寒神物」全身熱呼呼　內行：暖到秒熟睡
和老公啪啪啪「憋得好痛苦」　人妻崩潰：婚後就一直分心
台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！男優薪資曝光
台積電「交出數據」了！　專家痛批美：吃相難看
搶攻雙11！　iPhone下殺3.2折
尼日學校大火！　26學童教室內慘死
「隱乳女神」抽卡瘋了！紅內衣+紅包塞胸部　結局全場崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／BMW女駕駛捷運石牌站附近連環撞　12輛機車倒一片

3小模爆料攝影師「撕胸貼、抓奶」　他提告遭更多妹子出面打臉

女員工A走老闆2萬4　誆買iPhone13被拆穿！當街被打成熊貓眼

看一柱擎天的你！翻老婆手機驚見鹹濕對話　人夫綠炸怒告小王

桃警酒後上國道　車內竟搜出「證物袋」！先記1大過再追疏失

陳其邁宣布編4千萬補助公安、消安申報　強制高雄6樓↑大廈設管委會

解決爭端提仲裁 快速有效 中華仲裁院成立

北市近3年釀15件電暖器、電熱毯火警　消防局傳授安全撇步

影／驚悚影片曝！大貨車綠燈起步輾死男騎士　駕駛喊冤：視線死角

調查局長傳異動　呂文忠：長官任何安排我都尊重！

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

快訊／BMW女駕駛捷運石牌站附近連環撞　12輛機車倒一片

3小模爆料攝影師「撕胸貼、抓奶」　他提告遭更多妹子出面打臉

女員工A走老闆2萬4　誆買iPhone13被拆穿！當街被打成熊貓眼

看一柱擎天的你！翻老婆手機驚見鹹濕對話　人夫綠炸怒告小王

桃警酒後上國道　車內竟搜出「證物袋」！先記1大過再追疏失

陳其邁宣布編4千萬補助公安、消安申報　強制高雄6樓↑大廈設管委會

解決爭端提仲裁 快速有效 中華仲裁院成立

北市近3年釀15件電暖器、電熱毯火警　消防局傳授安全撇步

影／驚悚影片曝！大貨車綠燈起步輾死男騎士　駕駛喊冤：視線死角

調查局長傳異動　呂文忠：長官任何安排我都尊重！

台積電合資Sony日本熊本設廠　初期資本支出新台幣1948億元

李國毅全程陪產驚訝「小朋友就這樣拉出來」　想當酷爸再拼二胎

總價差2萬被逼假實登　恐觸刑法專家籲萬萬不可

家樂福總部狠斷「台灣小金雞」　員工曝現況：就適應新系統和規則

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

下巴痘長不停？「反覆冒痘4原因」容易被忽略　1種牙膏要小心

快訊／BMW女駕駛捷運石牌站附近連環撞　12輛機車倒一片

「少數退將已成北京統戰樣板」　退輔會：應避免跟中共官媒接觸

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

潘武雄現在只能跑步機　恐首度缺席季後賽

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

她常在浴室跌倒　驚人真相曝光

台中夜店復業「爆乳、露背」辣妹都回來了

學霸觀落陰回不來　專家：他還有救

阿土伯贈22輛消防車給5縣市　總值9千萬

5歲女童遭逼舔尿、凌虐滿身傷！悲慘現況曝

小六女涉集體行竊！被害家長要告

即／花蓮民宅惡火！2人成焦屍　

19歲淡水男騎車自摔昏迷　送醫命危

時間管理大師包養少女「激戰全都錄」！

柴山秘境海灘拍裸照　高中男險遭男大生「硬上」

通訊行找不到顧客　竟假報案「有人輕生」

更多熱門

相關新聞

顏被批輸不起　柯：陳其邁還不是一樣

顏被批輸不起　柯：陳其邁還不是一樣

台中第二選區立委補選將在2022年1月9日投票，林靜儀競選總部主委、前台中市長林佳龍8日表示，國民黨候選人若將對手罷免後又跳出來參選，普遍社會印象是輸不起，暗批前立委顏寬恒。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲9日直言，這樣講顏寬恒，但高雄市長陳其邁「還不是一樣」？

影／大貨車輾死單車騎士　駕駛喊冤：視線死角

影／大貨車輾死單車騎士　駕駛喊冤：視線死角

捷運林園線明年動工「估工期8年」

捷運林園線明年動工「估工期8年」

失智翁「燒螞蟻」釀災　2臥床長者慘成焦屍

失智翁「燒螞蟻」釀災　2臥床長者慘成焦屍

防疫旅館爆滿　高雄還有100間便宜房可訂

防疫旅館爆滿　高雄還有100間便宜房可訂

關鍵字：

城中城惡火城中城陳其邁高雄城中城影音

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面