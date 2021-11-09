陳其邁宣布編4千萬補助公安、消安申報　強制高雄6樓↑大廈設管委會

記者賴文萱／高雄報導

城中城火警釀46死，高雄市政府加速推動修法，今（9）日通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案。高雄市長陳其邁指出，這次修法優先強制輔導6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，另外，也將編列4千萬左右預算，專案補助大廈公安、消安申報費用，並針對5樓以下住宅、三大弱勢族群全面推動住警器專案補助措施。

▲城中城火警釀46死，高雄市政府加速推動修法，9日通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說明，這次高市府通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案有4大重點，第一，公告輔導並補助84年6月28日以前之6樓以上公寓大廈，於輔導補助計畫公告後一年內強制成立管理組織；第二，強制本市84年6月28日以後6樓以上公寓大廈，於自治條例施行後一年內成立管理組織。

▲《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，修法4大重點。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三，閒置未使用之複合式營業場所，明定納入消防檢修申報；設有阻礙檢查之設施設備者，賦予消防人員逕予排除，並有強制執行檢查之公權力，強化消防安全管理。

陳其邁補充說，過去是通知、開罰，最後才是強制執行，希望未來消防人員可以不用再經過那麼多程序，假如對公安有立即危險，可以立即進行排除，強化管理。

第四，未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有權人1到5萬元罰鍰；未向區公所報備者，處主任管理委員等1到3萬元罰鍰。

▲▼高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／記者賴文萱翻攝）



這次修法還加強配套措施，陳其邁說，這次也參酌現行規定，六都裡面，台北市到目前為止是從16樓降到11樓，明年1月台北市也會從11樓再降到8樓，其他現行都是16樓以下免公安申報。高雄市在這次的公安申報的部分，訂定專案補助部分，就是說在20年以上、8到15樓的集合住宅部分，每棟實際公安申報的費用會給予補助，也會跟相關公會來合作，希望在111年第一季3月底之前就能夠完成8樓以上的公安申報。

至於消防檢查申報部分，現行規定是6樓，但是現在高雄市還有600多家左右還沒有辦理消防安全檢修申報，這個部分希望利用補助方式，實際補助消防安全的申報。也就是說，消防檢查、申報在6樓以上；8樓以上公安申報的部分，市政府都用透過專案來給予費用補貼，預計預算大概是4000多萬左右，全額會用編列預算的方式做專案補貼。

▲高雄市全面推動住警器專案補助措施，希望提高火災初期預警。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁最後表示，針對5樓以下住宅、3大弱勢族群（低收、獨居、身障）等20萬戶對象，也提供建築物住宅警報器補助措施，希望透過全面裝設住警器，提高火災初期預警，預計明年6月前設置率可達95%以上，降低市民生命財產損失。