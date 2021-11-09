柔道高手齊聚屏東　同場競技力拚2022杭州亞運代表權

▲「110年全國中正盃柔道錦標賽」9至12日在大仁科大學進行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2022年杭州亞洲運動會培訓隊遴選第二次積分賽」暨「110年全國中正盃柔道錦標賽」在屏東，今(9)日起至12日有來自全國1900名選手在大仁科技大學同場競技，這場賽事也是東京奧運後國內首場全國性柔道大賽。

柔道項目在東奧賽事的第一天，故鄉在屏東獅子鄉的柔道好手楊勇緯「銀」得漂亮，為台灣參加奧運史上拿下第一面柔道獎牌，讓柔道運動在台灣掀起熱潮，也提升了我國選手積極爭取杭州亞運參賽資格為國爭光之意願。

這次比賽積分賽攸關「2022年杭州亞運會」代表隊遴選結果，目前確認已取得資格的有-60KG級獲得東奧銀牌的楊勇緯、-48KG級獲得東奧第七名的林真豪及-57KG級獲得2021大師賽銀牌的連珍羚，其餘男子三個量級及女子七個量級競爭激烈，精彩可期。

在選手部分，有楊勇緯的哥哥，同為柔道高手的楊俊霆、2019世界青少年柔道錦標賽金牌林崇佑、2019年世界青年柔道錦標賽銀牌許琳宣，及屏東土生土長的2018青年奧運會團體金牌施劉俐伶，都報名參加比賽。

配合政府防疫政策，賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，除了進場人數有管制外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明及健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫等規定，並禁止飲食。讓選手在防疫安全的前提下順利完賽。

考量民眾於防疫期間無法到場支持選手，主辦單位委請智林體育台提供網路直播，直播網址：https://youtube.com/playlist?list=PLK89yvQWyJjNdVWM9cI8ZgCtOcGNSoYFa。