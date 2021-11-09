東港安泰醫院緊急購買疫苗級冰箱　落實分艙分流+3讀5對

▲東港家泰醫緊急從日本購買兩台疫苗級冰箱，落實分艙分流，回饋縣民 。（圖／東港家泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港家泰醫院緊急向日本訂購兩台疫苗級冰箱，並在昨(8)日到院驗收，未來該醫院已有4台疫苗級冰箱，每一台冰箱專冰一存一種疫苗，並嚴格實施分艙分流原則，回饋縣民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼慰問。

東港安泰醫院於3日因冰箱不足，導致拿錯疫苗、工作人員又未嚴遵守「三讀五對」原則，以致有88位民眾原本要打莫德納疫苗卻打成AZ事件後，兩度向社會道歉，並由榮譽院長蘇清泉會同相關人員到民眾家中道歉，致贈慰問金5000元及營養品。

該醫院另進行檢討後，為提供縣民最優質的服務、減輕醫護人員工作負荷，不計成本緊急向日採購兩台進口疫苗級冰箱，於昨日到院並完成驗收，希望能藉完善的分艙儲存防錯，更要讓民眾享受最高級的醫療待遇。

目前該醫院已有四台疫苗級冰箱，其中一台雙門，三台單門，每台冰箱均有專人負責，冰箱內貼著醒目的疫苗名稱及責責人名字，每台各有兩人負責；從外領回的疫苗就放入專用冰箱，不再混用，以回饋縣民。

而安泰醫院也持續關懷這些打錯疫苗的民眾，發現他們只有1、2天有出現肌肉痠痛、發燒現象，這幾天來，這些症狀已逐漸消失，恢復了正常作息。

安泰醫院進一步表示，先前英國醫療專家對莫德納+AZ、及AZ+莫德納兩組混打疫苗進行研究，結果發現AZ+莫德納的效體比較高、但有效期比較短；莫德納+AZ效期比較低，但有效期比較長，也就是兩種疫苗可以混打，其先後次序，只有效體及效期產生的作用出現差異而已。