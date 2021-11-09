成都現1傳13「超級傳播者」　電梯、辦公室接驗出環境病毒感染

▲成都出現Delta病毒1傳13超級傳播者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川成都受本土Delta病毒疫情蔓延影響，已有23名確診病例，甚至出現1傳13的超級傳播者。四川省疾控中心副主任唐雪峰表示，成都2日報告本輪疫情的首例病例，該病例有西北多地旅居史，與當地確診病例有明確的軌跡重疊，「經流行病學調查和實驗室基因測序，仍為Delta新冠病毒變異株引起，與西北疫情病毒株為同一來源。」

▲成都因應疫情防控，暫時取消車輛工作日限行政策。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，成都疫情發現的病例感染速度快，個別病例感染鏈條長。在每日公布的病例軌跡中發現，與病例六的關聯病例已超10例，「感染者都是該病例的家人、同事和同棟單元鄰居。」

唐雪峰提到，從流調結果研判，部分病例和病例六間並沒有時空上的交集，而他們的同生活環境，如電梯也檢測出陽性樣本若干，「證明感染源頭複雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大的傳播風險。」

唐雪峰強調，雖然這兩天新增病例數比較多，但所有病例源頭清楚，均在同一條傳播鏈上，說明疫情總體上可控，「由於早期病例活動範圍大、接觸面廣，且多數病例的Ct值較低（意味著病毒載量高），傳播風險較大，不排除後續仍有新增病例的可能。」