店員從小孩旁「上熱咖啡」2寶媽氣到想翻桌：智商低到只能放那？

▲店員將熱咖啡、冷飲從小孩旁送上。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽咪日前帶1歲以及8個月的兩個兒子去吃早餐，店員態度超跩，且送餐時，店員將熱咖啡放在小孩的座位前，只丟下一句「小心喔」就走了，讓媽媽氣到想翻桌，「桌子這麼大，你智商低到只能讓在那個桌角？」直言要去Google留下負評，貼文曝光後，引起兩派網友論戰。

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，日前帶兩個小孩去吃早餐，詢問店家有無提供兒童座椅，店員冷冷冷回應「喔有喔」，之後也沒有主動提供，但最令原PO憤怒的是，店員送上熱咖啡還有冰飲時，竟是放在小孩的座位的桌角，留下一句「小心」就離開，原PO氣炸，「你覺得嬰幼兒會知道要小心？」

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▲原PO超生氣。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

後續兩名店員送餐時，也堅持要放在小孩那一區的桌角，原PO不忍了，對著店員說「到底有什麼問題，不能走過來寬敞的桌面送，一定要把餐點放小孩前面？」結果店員一句話都沒回應，就往廚房的方向走，讓原PO更生氣，「服務業並不是要你要像奴婢一樣服務客人，但是送餐的概念跟常識以及跟客人的應對，這應該是很基本的吧？」

貼文曝光後，有網友力挺媽咪，「飲料放孩子面前真的很危險」、「撇除有沒有小孩用餐，都不應該把任何菜放在桌角，這是有腦都該有的常識吧」、「員工有什麼障礙，沒辦法多走兩步路放另外一邊」。

但也有網友認為，媽咪的要求太多了，「要求太多了吧！不要期待全世界都對妳良善，他不過就是間早餐店，不是5星級飯店」、「店員：抱歉我們沒有巨嬰的椅子」。一名曾到該店用過餐的網友指出，「這家我去吃過，以前他們送餐會問我們要放哪邊（我們也有帶小孩），可能員工不同或是換人了」。

▼網友也認為店員不貼心。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）