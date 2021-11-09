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314萬幸運兒快看！藝FUN券五倍送「大師作品」　邊緣人也能抽

▲▼文化部長李永得宣布「五倍藝FUN送」活動。（圖／翻攝文化部直播）

▲文化部長李永得宣布「五倍藝FUN送」活動。（圖／翻攝文化部直播）

記者林育綾／台北報導

今年抽到「藝FUN券」的314萬幸運兒，有機會把券變5倍！文化部為推廣工藝藝術發展，舉辦「五倍藝FUN送」活動，宣布明10日起到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費及打卡，即有機會抽到人間國寶大師級工藝作品、文創禮；而沒抽到藝FUN券的民眾，用現金或五倍券消費也能參加！

藝FUN券即將於明（10）日正式開始使用，為鼓勵所有民眾踴躍支持藝文消費，文化部今（9）日由部長李永得宣布另一波藝文好康活動，自明日起無論是使用現金、五倍券或藝FUN券，到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費且完成打卡，即可參加抽獎，有機會抽中人間國寶陳啟村限量銅雕作品「力士」、黃土水「水牛群像」銅雕、常玉「浴女」黃金畫等百餘項工藝、文創好禮。

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李永得提到，去年藝FUN券的消費使用，最多在書店及出版業，其次是電影院，再來是劇院表演；而在博物館、美術館、藝術館的使用較少。他明白這是結構性問題，不過為了推廣國內工藝，很多大師級藝術家無條件貢獻作品，有些雖然是複製品，但同樣具有很高的收藏價值。
 
文化部表示，隨著疫情逐步趨緩，為鼓勵民眾重新迎回藝文生活，並且支持藝文產業復甦，文化部特別整合如順益博物館、朱銘美術館、奇美博物館、高雄美術館、李梅樹紀念館等各大公私立博物館及地方文化館，推出消費打卡抽獎活動。此外，工藝界更是相挺，自主加碼提供大師級工藝精品，希望透過抽獎活動，吸引大眾走入全臺工藝店家。
 
文化部說明，此次五倍藝FUN送包含「5倍工藝GO 工藝大樂透」、「博物館5倍藝FUN送」兩大類抽獎，只要在11月10日至明（110）年4月30日活動期間，到全國工藝店家（藝FUN NEXT工藝創作場域類）購買工藝品、創作體驗，或是至博物館、地方文化館購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，即能參加抽獎。
 
文化部說明，在兩大類型店家消費，每消費一次即可獲得1個抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），工藝類將在11月30日及111年2月、5月，共有3次抽獎機會。獎項包含最大獎項「喜從天降超驚奇國寶獎」人間國寶及國家工藝成就獎得主陳啟村的限量銅雕作品「力士」一組兩件，以及臺灣工藝之家協會榮譽理事長許朝宗「蕙質蘭心金彩聚寶瓶」與「蓮花汝窯碗」等逾70項工藝家精品。
 
博物館類的抽獎則在111年2月15日、5月13日，共有2次抽獎機會，獎項包含黃土水「水牛群像」銅雕、王秀杞「銅牛雕塑」、常玉「盆栽」與「花」織品畫、常玉「雙馬」與「浴女」黃金畫等逾100項博物館、地方文化館精彩文創品。
 
文化部表示，藝FUN券已於前四週抽出314萬名幸運得主，數位券中籤者即日起皆可至「藝 FUN NEXT APP」領取；紙本券則自明（10）日起，可持健保卡至四大超商取票，使用期間都是從明日中午12點起至明（111）年4月30日止。沒有抽中藝FUN券的朋友，也歡迎以現金、五倍券一起到藝文店家消費，文化部將持續推出更多好康優惠，邀請大家一起「拼經濟、享藝文」。

▼文化部「五倍藝FUN送」活動，抽獎密技懶人包。點圖可放大（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

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