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驚悚瞬間曝光！他酒駕「開砂石車上蘇花」…擦山壁猛撞2車釀2傷

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

蘇花公路114.9公里處8日上午11時35分左右發生一起嚴重事故！一名沈姓砂石車駕駛酒後駕車，於該路段先是自撞山壁後，接著連撞對向2台砂石車，車頭衝出對向護欄。撞擊瞬間也隨之曝光，只見撞擊力道猛烈，遭撞的砂石車前擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀。

▲▼宜蘭3砂石車事故釀2傷，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲▼宜蘭3砂石車事故釀2傷，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

回顧整起事發經過，沈男駕車南下時，先是打滑自撞山壁，接著車尾掃到對向砂石車，接著車體失控衝撞對向另外一輛砂石車，現場共3輛砂石車發生事故，造成2名駕駛輕傷。

▲▼宜蘭3砂石車事故釀2傷，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

沈男所駕駛的砂石車「頭身分離」，警消獲報到場處理，經酒測發現，沈男酒測值竟高達每公升0.61毫克，涉犯公共危險罪。而現場因砂石車橫亙路中，一度實施雙向管制，約於下午1時許恢復單線雙向通行。

▲▼宜蘭3砂石車事故釀2傷，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

透過第二輛遭撞的行車紀錄器可發現，該車駕駛原先與他人聊天，見到前方砂石車遭沈男車尾甩到時，還忍不住驚呼，但下秒自己所駕駛的砂石車便迎頭撞上由沈男所駕駛的失控砂石車，嚇得他忍不住大叫，巨大的撞擊力道也讓車輛前擋風玻璃全碎，畫面相當駭人。

▲▼砂石車撞蘇花公路山壁後，擦撞前車再撞對向砂石車1人受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼砂石車撞蘇花公路山壁後，擦撞前車再撞對向砂石車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼砂石車撞蘇花公路山壁後，擦撞前車再撞對向砂石車1人受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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