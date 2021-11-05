城中城大火！受災戶搬家安置作業啟動　首批10戶搬回生活用品

▲城中城大火受災戶陸續著手搬離。（圖／記者陳建宇攝）

文／中央社

（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄5日電）城中城大火受災戶開始陸續搬離，高雄市政府社會局今天協助10名受災民眾，動用吊車、機具，在社工、警察的協助下將住戶的個人生活用品、衣物、電器等物品搬至新住處。

城中城住民在火災後經短暫安置，社會局今天發布新聞稿表示，啟動第1梯次受災戶搬家作業，首日共協助10名受災戶取出生活用品。

社會局表示，為了讓受災戶能夠順利搬家，事前與社工召開搬家說明會，了解搬家流程、解說事項；社工也在搬家前一天就和受災民眾一起將個人衣物、盥洗用品、書籍、鍋碗等裝箱打包；並由市府各單位也規畫好搬家動線、搬家機具及車輛放置位置。

社會局說，今早由社工、員警陪同受災民眾上樓，把一箱箱個人用品堆疊在推車上，工作人員來來回回好幾趟把受災戶的個人物品搬下樓，搬家公司也將打包好的物品放在吊籃中，由吊車緩緩吊下來，最後送至受災民眾安頓的租屋或依親處。

拄著拐杖行動不便、76歲的林阿嬤一邊清點物品，一邊跟工作人員道謝。社會局說，雖然阿嬤已找到5坪大、有基本家電設備小套房，但是她很惜福，始終惦記放在城中城舊家的小家電及個人物品，但高齡的她沒辦法將物品搬下樓，在知道市府協助搬家後很高興。

看著吊車和工作人員將物品一箱箱運下來、送到租屋處，林阿嬤說，真的很感謝市府團隊的幫忙，讓她不用再擔心，可以好好安頓下來了。

社會局提醒，受災戶每戶可領取2年「租屋依親補助」，採一次性發放；市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」以購買生活電器用品，做為送給受災戶的入厝禮。

社會局說，10月14日城中城火災發生迄今，持續協助罹難者家屬、傷者及受災住戶的情緒支持、申請安置或租屋/依親補助；社工們陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家等事宜。市府團隊也承諾加緊腳步，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定正常生活。