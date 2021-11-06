城中城燒出居住正義！　時力民調：75.6％贊成政府加強租屋補貼

▲高雄城中城大火空拍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄「城中城」大樓惡火奪走46條人命、43人受傷，是台灣16年來死傷最嚴重火警，提高了民眾對老舊建築消防公安及弱勢族群居住正義的關注度。根據時代力量最新民調顯示，在政府把關老舊大樓消防公安部分，有高達79.4％民眾不滿意政府表現；另有75.6％民眾贊成政府加強租屋補貼，保障弱勢民眾的基本居住安全。

另外，該份民調也問及，是否贊成政府應加強推動社會住宅，以保障弱勢民眾的基本居住安全？結果顯示，90.2％的民眾贊成，其中答非常贊成的就佔55.9％。

時代力量6日透過臉書喊話「根本解決問題莫再牛步拖車」。他們指出，城中城的悲劇迫使政府面對危老大樓的安全問題，除各地方政府開始清查轄區內的危老建築，內政部也將修法，強制要求老舊建築物成立管理委員會。昨日，內政部通過「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」，明定統一的危險建築耐震能力認定方式及基準，未來將有助於地方政府判定危險建築，加速都市危險建築更新。

「亡羊補牢，猶未晚矣。」時代力量提醒，除了強制設立管委會，應更進一步確保其有效運作，對於經濟及社會弱勢者居住超過一定比例之老舊及危及公共安全之建物，則可由地方政府編訂預算，定期執行公共安全檢查及購置設備，並推動自治條例立法，避免憾事再次重演。

在社宅及租屋補貼方面，時代力量指出，由於現有的社宅租金大約介於6000元至1萬3000元之間，對於社會弱勢族群來說根本難以負擔。但對於調整租金定價，主責的內政部從2017年修法至今一再拖延，今年9月甚至在沒有可負擔基準的情況下，調漲林口社宅的租金。

時代力量要求，內政部必須積極掌握租屋市場現況，並針對癥結已久的問題對症下藥，唯有確實掌握弱勢居住的困境，才有可能推出符合社會弱勢需求的居住政策。

「保障弱勢是民意所歸。」時代力量強調，民調的結果在在顯示，民眾對於保障弱勢族群基本居住權的政策相當重視，而政府的目前的作為仍有許多進步空間，政府不該再逃避，必須好好傾聽民意，調整政策方向，徹底落實居住正義。